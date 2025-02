6:0 w meczu rosyjskiej skandalistki, 74 minuty i koniec. WTA reaguje

W pierwszej z imprez najwyżej rozstawiona jest Jelena Rybakina, czyli obecnie piąta rakieta świata. Do turnieju rangi WTA 500 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zgłosiły się także Polki: Magdalena Fręch i Magda Linette. Fręch we wtorkowe przedpołudnie odpadła po pierwszym meczu rozbita przez Lindę Noskovą.

Anastazja Potapowa gra dalej. Rosjanka rozbiła rywalkę

Tenisistka z Austrii, klasyfikowana pod koniec czwartej setki światowego rankingu, w meczu z Potapową nie miała zbyt wielu argumentów. Wprawdzie w pierwszym secie posłała cztery asy i doprowadziła do gry gem za gem, ale pod koniec partii straciła podanie i przegrała 4:6 . Później jej gra całkowicie się "posypała".

Grabher tylko w piątym gemie nawiązała wyrównaną walkę i nawet wypracowała break pointa, ale go nie wykorzystała. Ostatecznie przegrała 0:6 i po 74 minutach gry pożegnała się z turniejem. Na wydarzenia na korcie błyskawicznie zareagował oficjalny profil WTA. "Moc jest nie do zatrzymania" - czytamy w krótkim wpisie, do którego dołączono jedną z akcji w końcówce drugiego seta, w którym Rosjanka całkowicie zdominowała Austriaczkę. Potapowa w drugiej rundzie zagra z Arantxą Rus lub Viktoriją Golubic.