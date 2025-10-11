6:0 w meczu Polki z wielkoszlemową pogromczynią Igi Światek. Deklasacja na korcie

Katarzyna Kawa walczyła o to, aby zakwalifikować się do głównej drabinki turnieju WTA 500 w Ningbo, ale nie mogła liczyć na łatwą przeprawę.

W kwalifikacjach do tego turnieju Polka musiała zmierzyć się z Julią Putincewą. Kazaszka zanotowała, co prawda, znaczący spadek w rankingu WTA w sezonie 2025, ale nadal była o wiele wyżej notowana niż Katarzyna Kawa.

W styczniu 2025 roku Putincewa plasowała się na 20. miejscu w rankingu. Teraz jest 63. Katarzyna Kawa natomiast plasuje się dopiero na 122. pozycji. Ten pojedynek miał więc jedną faworytkę. I nie była nią Polka.

Putincewa jako ostatnia pokonała Świątek na Wimbledonie. Teraz zdeklasowała Kawę

Warto wspomnieć, że Julia Putincewa ma na swoim koncie jedno, ale za to spektakularne zwycięstwo nad Igą Świątek. Kazaszka pokonała Polkę w trzeciej rundzie Wimbledonu w 2024 roku. Jest więc ostatnią zawodniczką, która wygrała ze Świątek na tamtejszych kortach.

W pierwszym secie pojedynku z Katarzyną Kawą Julia Putincewa była bezlitosna. Wygrała go aż 6:0 i pokazała, jak wielka różnica panuje na korcie. Katarzyna Kawa najbliżej przełamania była w szóstym gemie. Kazaszka obroniła jednak breakpointa, a następnie zakończyła odsłonę.

Drugi set był już nieco bardziej wyrównany. Katarzyna Kawa została, co prawda, przełamana na 0:1, ale była w stanie odrobić straty i doprowadzić do remisu 3:3. Później jednak Julia Putincewa zrobiła wszystko, co w jej mocy, aby nie wmanewrować się w trzeciego seta.

Kazaszka zdobyła dwa szybkie przełamania i tym samym odniosła zwycięstwo nad Katarzyną Kawą. Polka żegna się więc z marzeniami o udziale w tym turnieju. O bezpośredni awans na Ningbo Open 2025 Julia Putincewa zawalczy z Talią Gibson z Australii.

