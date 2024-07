6:0 w decydującym secie meczu Polki o finał WTA. Będzie awans o kilkanaście miejsc w rankingu

Maja Chwalińska przybyła do Warszawy prosto z Porto, gdzie jeszcze w niedzielę rywalizowała o tytuł rangi ITF W75. Swoją kapitalną serię zwycięstw kontynuowała także w stolicy naszego kraju. Zaczęły się od wyjścia z opresji w pojedynku z Celine Naef. Szwajcarka była o dwie piłki od wygranej, ale wtedy sytuacja na korcie totalnie się odwróciła. Zawodniczka z Dąbrowy Górniczej wygrała osiem gemów z rzędu i przejęła kontrolę nad wydarzeniami. Później przyszły zwycięstwa z Zariną Diyas i Darją Semenistają . Passa wygranych została przedłużona do liczby 13.

Myślę, że był to mój najcięższy mecz w tym roku. Maya grała bardzo regularnie, a przy tym precyzyjnie i agresywnie. Nie miałam zbyt wiele do powiedzenia w tamtym spotkaniu, mimo że wygrałam drugiego seta. Czułam, że wszystko w tym pojedynku zależało od niej. Zapowiada się ciężkie spotkanie, więc mam nadzieję, że dużo kibiców przyjdzie i razem to jakoś wygramy

Trzysetowe starcie Mai Chwalińskiej o finał w Warszawie. 18-latka postawiła trudne warunki

Joint doskonale weszła w spotkanie, dominując na korcie naszą tenisistkę. Najpierw wygrała swoje podanie, a później przełamała serwis Chwalińskiej. W trzecim gemie, chociaż musiała bronić dwóch break pointów, wyszła z opresji i powiększyła prowadzenie do wyniku 3:0. Chwilę później Maja mogła przegrywać już różnicą czterech gemów, ale tym razem oddaliła zagrożenie i po obronie dwóch szans na przełamanie w końcu dołożyła punkt do swojego rezultatu. W dalszej fazie seta Polka wciąż nie miała jednak zbyt wiele do powiedzenia. To Australijka kreowała sobie kolejne szanse i te zostały wykorzystane w ósmym gemie. 18-latka przełamała do zera i po 42 minutach gry zamknęła partię wynikiem 6:2.