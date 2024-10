Anna Kalinska odpada z turnieju w Pekinie. Julia Starodubcewa gra dalej

Rosjanka, która obecnie plasuje się na 14. miejscu w rankingu WTA, w pierwszym meczu męczyła się z kwalifikantką Hailey Baptiste, ale ostatecznie wyeliminowała Amerykankę. W trzeciej rundzie słabo weszła w mecz z Peyton Sterns i przegrała pierwszego seta 3:6, ale w drugiej partii doprowadziła do wyrównania. Meczu ostatecznie nie dokończyła, ponieważ rywalka skreczowała, a Kalinska automatycznie awansowała do czwartej rundy. I to właśnie tam doszło do niespodzianki.