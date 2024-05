6:0 Polki z turniejową piątką. Coraz bliżej powrotu do Wielkiego Szlema

Rok temu Maja Chwalińska po raz ostatni zagrała w turnieju Wielkiego Szlema - przegrała wtedy pierwsze starcie w eliminacjach Wimbledonu. Rok wcześniej w Londynie była jednak w głównej drabince, dotarła do drugiej rundy. I teraz walczy o to, by wrócić do rywalizacji w tych najważniejszych turniejach tenisowych, jest tego już bardzo blisko. Kolejny awans w rankingu zaliczy po turnieju ITF w słoweńskiej miejscowości Otočec. Właśnie awansowała do ćwierćfinału, pokonała rozstawioną z piątką Macedonkę Linę Gjorczeską 6:0, 7:6.