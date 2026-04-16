6:0 Polki z półfinalistką French Open. Sensacja na Campo Central

Andrzej Grupa

Polscy kibice z zainteresowaniem obserwuję przede wszystkim turniej w Stuttgarcie, bo tam przecież gwiazdą jest Iga Świątek. W tle tej rywalizacji odbywa się turniej rangi 250 w Rouen, a jeszcze trochę dalej - WTA 125 w Oeiras. Z dwóch reprezentantek Polski tylko jedna dotarła do 1/8 finału - dziś na głównym obiekcie Campo Central walczyła o najlepszą ósemkę. Z gwiazdą tych zawodów - tenisistką, która w zeszłym sezonie była w TOP 10 rankingu WTA, a niespełna trzy lata temu walczyła o finał w Paryżu z Igą Świątek. Tymczasem pierwszego seta Polka wygrała 6:0.

Maja ChwalińskaRobert PrangeGetty Images

Jeszcze kilka dni temu Katarzyna Kawa i Maja Chwalińska walczyły dla Polski w meczu Billie Jean King Cup z Ukrainą - prosto z Gliwic przeniosły się do Portugalii. By już na własne konto walczyć o punkty do rankingu, a przecież obie są w drugiej jego setce. Tymczasem aspiracje zawodniczek z Advantage Bielsko-Biała są nieco większe.

We wtorek Maja pokonała po szalonym meczu 20-letnią Hiszpankę Kaitlin Quevedo. W pierwszym secie prowadziła 3:0, a przegrała go 3:6. Zaś w trzecim przegrywała 1:4, a wygrała 6:4.

Zobacz również:

Karolina Muchova
Tenis

WTA Stuttgart już bez mistrzyni Australian Open. Hit gwiazd dla Czeszki

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

Dziś wpadła na największą gwiazdę turnieju - Beatriz Haddad Maię. Tenisistkę, którą bardziej kojarzymy z Wielkich Szlemów czy WTA 1000 niż z tych mniejszych imprez. Brazylijka miała jednak trudniejszy okres, próbuje jeszcze wrócić tam, gdzie kiedyś była.

WTA 125 w Oeiras. Maja Chwalińska kontra Beatriz Haddad Maia. Szok i demolka w pierwszym secie

W czwartek na Campo Central zmierzyły się dwie tenisistki leworęczne - co jest przecież rzadkością. Zarazem z zupełnie innego sportowego świata. Brazylijka długimi miesiącami była w ścisłej czołówce rankingu WTA, grała z Igą Świątek o finał French Open, tocząc zacięty bój z Polką. A w jednym starciu, w Toronto, nawet ją ograła.

A z drugiej strony Chwalińska, rówieśniczka i przyjaciółka Igi, która marzy o awansie do najlepszej setki. I wciąż jest od tego dość daleko. A szkoda, bo przecież właśnie setne miejsce niemal zawsze gwarantuje miejsce w głównej drabince Wielkich Szlemów.

Jest jednak szansa, że to się zmieni.

Beatriz Haddad MaiaMARCELLO ZAMBRANAEast News

Haddad Maia miała za sobą trudne miesiące, seryjnie przegrywała kolejne spotkania, od niedawna pracuje jednak z Hiszpanem Carlosem Martinezem. Zeszła z grą poziom niżej, do turnieju rangi 125, choć przecież spokojnie mogła rywalizować w Rouen. Po to by się ograć, by znów złapać właściwy rytm. Tak w przeszłości robiły inne czołowe zawodniczki, choćby rok temu Naomi Osaka.

Tymczasem trafiła na świetnie dysponowaną Chwalińską, która rozgrywała niemal mecz życia. Była odważna, nie próbowała grać "baloników", a przejmowała inicjatywę. I chyba zaskoczyła tą brawurą utytułowaną rywalkę, która nie za bardzo wiedziała, co się dzieje. I nie wiedzieli też kibice, wspierający swoim dopingiem turniejową "1".

Zobacz również:

Diana Sznajder (z lewej) i Jelena Rybakina
Tenis

Rybakina czekała na Sznajder. 90 minut w Stuttgarcie. Jednak Rosjanka

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

Po 28 minutach sędzia Aline da Rocha podała informację, że pierwszy set zakończył się wygraną Polki 6:0. Tylko w jednym gemie gra toczyła się na przewagi, Haddad Maia nie miała żadnej piłki na jego skończenie. To była deklasacja i być może najlepszy set w tym roku w wykonaniu 24-latki z Bielska-Białej.

W całej karierze tylko raz Maja ograła zawodniczkę wyżej notowaną niż Haddad Maia teraz - Brazylijka jest obecnie 69. W grudniu 2024 roku ograła, też na mączce i też w turnieju WTA 125, Egipcjankę Mayar Sherif, wtedy 68. A później zdobyła tytuł - i puchar przedstawiający kota.

Teraz znalazła się już w połowie drogi, została jej druga część.

Maja ChwalińskaFoto OlimpikAFP

Haddad Maia nieco poprawiła swoją grę, przynajmniej we własnych gemach. Choć Polka nadal na korcie wyglądała pewniej. Tyle że po piątym gemie, gdy prowadziła 3:2, Maja poprosiła o pomoc medyczną. Fizjoterapeutka kazała jej zrobić kilka przysiadów, opuściła kort. Na szczęście zdołała wrócić do gry - z potężnym opatrunkiem na lewym udzie.

Po wznowieniu Polka wywalczyła breaka, odskoczyła na 4:2. A później poprawiła na 5:2. Kibice głośno wspierali jej rywalkę, a Haddad Maia złapała gema, później wygrała dwie pierwsze akcje przy podaniu Chwalińskiej. W kluczowym momencie Polka trafiła w linię, za chwilę było już 30-30. Zawodniczka z Brazylii postawiła wszystko na jedną kartę, zagrała agresywnie, zbiegła do siatki, skończyła akcję drajwem. Miała break pointa na 4:5, mogła złapać kontakt. I złapała - tym razem uderzając z pełną mocą nie popełniała błędów.

Nie zdołała jednak wyrównać, Maja wygrała trzy pierwsze piłki w 10. gemie, dostała trzy meczbole. Wykorzystała drugiego, a właściwie sprezentowała jej radość rywalka, podwójnym błędem. Skończyło się na 6:0, 6:4.

Rywalką Polki w grze o półfinał będzie w piątek rozstawiona z "5" Simona Waltert ze Szwajcarii, która we wtorek łatwo pokonała 6:1, 6:1 Katarzynę Kawę.

Zobacz również:

Kamil Majchrzak
Tenis

Majchrzak zrezygnował z wizyty w Niemczech, a to nie koniec. Jest kolejny komunikat

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej
Maja Chwalińska
Maja ChwalińskaZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
Beatriz Haddad Maia
Beatriz Haddad MaiaMartin KeepAFP
"Takim był człowiekiem". Adam Dawidziuk wspomina Jacka Magierę. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

