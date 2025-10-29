Partner merytoryczny: Eleven Sports

6:0 Polki z dwukrotną mistrzynią świata w WTA. Koniec nastąpił 45 minut później

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Tenisistki rywalizujące w zawodach WTA 250 w Ćennaju miały dokończyć zmagania w pierwszej rundzie we wtorek, ale na południu Indii niemal całą dobę lało. Dziś już pogoda dopisywała, Katarzyna Kawa mogła wreszcie rozegrać swój mecz z rozstawioną tu z "piątką" Lucią Bronzetti. A rywalka to dwukrotna drużynowa mistrzyni świata, to jej zwycięstwo z Magdą Linette okazało się kluczowe rok temu w Maladze. Z Kawą stoczyły niezwykły pojedynek: pierwszy set trwał niemal 80 minut, a drugiego Polka wygrała 6:0. Decydował więc ten trzeci.

Katarzyna Kawa zagra w drugiej rundzie turnieju WTA 250 w Indiach
Katarzyna Kawa zagra w drugiej rundzie turnieju WTA 250 w IndiachANNA KLEPACZKO/FOTOPYKNewspix.pl

Rok temu Lucia Bronzetti zajmowała 46. miejsce w światowym rankingu, podczas ostatniego US Open była 57. Nie obroniła jednak zdobyczy z poprzedniej jesieni, a te były dość okazałe - za półfinały w Monastyrze czy Kantonie. Wtedy miała świetną formę, przekonały się o tym rywalki w finałowym turnieju BJK Cup w Maladze. To jej zwycięstwo z Magdą Linette otworzyło Włoszkom drogę do półfinału, bo przecież spodziewaliśmy się wygranej Igi Świątek z Jasmine Paolini. A później rywalki miały znakomity debel: Paolini/Sara Errani.

We wrześniu w Shenzhen Bronzetti też cieszyła się z tytułu razem z koleżankami, choć jej rola była już marginalna. Tym razem nie zawodziła Elisabetta Cocciaretto, ale przecież puchar podniosły wszystkie.

W Pekinie, Suzhou, Wuhanie, Ningbo i Kantonie Bronzetti nie wygrała żadnego meczu w głównej drabince. Wypadła z najlepszej setki zawodniczek, po przełamanie przyleciała na południe Indii.

Podobnie jak nasza Katarzyna Kawa, z którą Włoszka nigdy nie mierzyła się dotąd w singlu.

WTA Ćennaj. Katarzyna Kawa kontra Lucia Bronzetti. Polka walczyła o przełamanie passy po niemal siedmiu miesiącach

Polka pod tym względem ma bardzo zbliżony dorobek, też szuka punktów, które dałyby jej jeszcze możliwość powalczenia o główną drabinkę Australian Open. A potrzebuje znacznego sukcesu w takim turnieju, jak ten w Ćennaju. Nie wygrała meczu w zawodach głównego cyklu WTA, czyli od turniejów rangi 250 w górę - od początku kwietnia, wtedy zawędrowała aż do finału w Bogocie. A po drodze pokonała m.in. Marie Bouzkovą, czyli zawodniczkę lepszą od Bronzetti. Przy czym na ziemi, na której zawodniczka z Krynicy-Zdroju czuje się lepiej.

Zawodniczka tenisowa w białej koszulce z polskim godłem w trakcie serwowania piłki na korcie.
Katarzyna KawaFoto Olimpik/Nur PhotoGetty Images

Polka zaczęła to spotkanie bardzo nerwowo, za szybko chciała kończyć akcje w swoich gemach serwisowych. W jej pierwszym Bronzetti miała aż cztery okazje do przełamania, w drugim - trzy. Nasza reprezentantka, powołana przez Dawida Celta na turniej BJK Cup w Gorzowie, świetnie się jednak w tych momentach broniła. A dokładniej - wtedy właśnie atakowała. To były te momenty, gdy pierwszy serwis dawał jej już dużą przewagę. A w końcu wyserwowała też tak i całego gema, na 3:2. Szybkiego, perfekcyjnego.

W szóstym gemie to Polka w końcu dostała okazję do odskoczenia - na 4:2. Kawa od razu bardzo mocno wchodziła do gry przez forhend, a jeśli trafiała, rywalka znajdowała się w opałach.

Zobacz również:

Iga Świątek, Rijad 2025
Iga Świątek

Pierwsze "starcie" Świątek po losowaniu WTA Finals. Z Amerykanką. Sabalenka tuż obok

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Przy break poincie Włoszka zagrała jednak bardzo mądrze, przez bekhend Polki, aż w końcu wygrała akcję uderzając wzdłuż linii. A później obroniła się tak jeszcze raz - i wyrównała na 3:3.

    Problemem Polki była nierówna gra: ze strony forhendowej grała świetnie, z bekhendowej - myliła się. Widziała to też Włoszka, coraz konsekwentniej atakując Polkę od jej lewej strony. Dodatkowo Kawa trochę niepotrzebnie wchodziła głęboko w kort przy drugim serwisie rywalki - i często zagrywała piłkę już niemal spod stóp.

    Po 45 minutach był remis 4:4 - zapowiadało się bardzo długie i wyrównane spotkanie. Mimo jednak dość sporej różnicy w rankingu na korzyść Włoszki.

    Zobacz również:

    Iga Świątek poznała datę swojego pierwszego meczu podczas WTA Finals 2025
    Iga Świątek

    Świątek poznała decyzję. WTA oficjalnie informuje. Wszystko jasne ws. pierwszego meczu Polki

    Mateusz Stańczyk
    Mateusz Stańczyk

      To Polka jako pierwsza serwowała, miała więc delikatną przewagę, w razie wygranego gema to Włoszka serwowała pod presją. Do tie-breaka jednak nie doszło, w 11. gemie Bronzetti dostała po sobie dziewiątą, dziesiątą i jedenastą szansę na przełamanie. I tę ostatnią Włoszka wykorzystała - bekhendowa odpowiedź Kawy w końcu okazała się nieskuteczna. Czyżby szybki koniec seta? Nic z tego, za moment Polka odpowiedziała, a sfrustrowana Włoszka z kłopotami zaczęła też tie-breaka.

      Lucia Bronzetti
      Lucia BronzettiMEGAN BRIGGS/GETTY IMAGES NORTH AMERICAAFP

      Przy stanie 5-5 w tie-breaku to Polka jednak źle wybrała - zamiast kończyć smeczem spod siatki, zagrała lekko. Za lekko, Bronzetti dobiegła do piłki, zaskoczyła ją kątowym forhendem. Kawa obroniła jednak piłkę setową, wyrównała na 6-6. A później drugą, choć tu pomogła Włoszka, podwójnym błędem serwisowym. A później Polka objęła prowadzenie po swoim asie - na 9-8.

      Aż w końcu ten trwający 78 minut set się zakończył, po aucie Kawe Bronzetti wygrała 11-9.

      Nagła zmian ról w meczu Katarzyny Kawy. Włoszka rozbita do zera. Kluczowy początek trzeciej partii

      W takiej sytuacji często zawodniczka pokonana jest zdołowana, ma problem w kolejnym secie. Kawa zareagowała inaczej. Nie podejmowała aż tak dużego ryzyka, za to niemal wszystko jej wychodziło. Znów broniła wszystkie kolejne break-pointy, jeśli te się pojawiały, ale też coraz częściej znakomicie punktowała przy serwisie Włoszki. Gra Bronzetti się posypała, w całej partii wygrała dwie piłki po pierwszym podaniu i zaledwie trzy po drugim. 6:0 dla Polki po 43 kolejnych minutach, przy czym kilka zabrała im przerwa toaletowa, na którą udały się obie.

      Zobacz również:

      Iga Świątek
      Iga Świątek

      Miliony na korcie w Rijadzie. Świątek przed szansą rekordu wszech czasów. Jeden warunek

      Andrzej Grupa
      Andrzej Grupa

        Po raz ostatni Katarzyna wygrała seta bajglem w głównej drabince takich zawodów niemal pięć lat temu - na początku 2020 roku w Hua Hin. Wtedy przegrała pierwszą partię z Ankitą Rainą 3:6, ale dwie kolejne wygrała 6:0, 6:1.

        Teraz ewentualna powtórka była bardzo pożądana, zwłaszcza przy coraz większej frustracji Bronzetti. I pojawiła się szansa - Polka cztery razy broniła się w trzecim gemie przed 1:2 na korzyść rywalki, by przy swojej pierwszej okazji przełamać Włoszkę. A za moment podwyższyła na 3:1, broniąc dwóch break pointów.

        Drugą rundę 32-letnia Polka miała już podaną na tacy, zostało jeszcze tylko przyłożenie pieczątki na tym awansie. I tak się stało. Kawa wygrała ten mecz 6:7 (9), 6:0, 6:2.

        O ćwierćfinał zagra w czwartek z Rosjanką Poliną Jacenko

        Dokładny zapis relacji "na żywo" Katarzyny Kawy z Lucią Bronzetti znajduje się tutaj:

        Chennai (K)
        1/16 finału
        29.10.2025
        11:00
        Zakończony
        Wszystko o meczu

        Zobacz również:

        Iga Świątek i Jelena Rybakina
        Iga Świątek

        Niemal siedem asów Rybakiny, Keys za nią. Wielkoszlemowa mistrzyni i tak wie ws. Igi Świątek

        Andrzej Grupa
        Andrzej Grupa
        Tenisistka na korcie w dynamicznej pozie, zaciskająca pięść w geście triumfu, w tle tablica wyników i logo sponsora motoryzacyjnego.
        Katarzyna KawaIMAGO/Claudio GärtnerEast News
        Lucia Bronzetti
        Lucia BronzettiALAIN JOCARDAFP
        Carlos Alcaraz - Cameron Norrie. Skrót meczu. WIDEOPolsat Sport

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja