Trwa jedyna tegoroczna impreza pod szyldem WTA, która odbywa się w Polsce. W singlowej drabince turnieju rangi "125" w Warszawie znalazło się miejsce dla dziewięciu naszych reprezentantek. To dawało wysokie prawdopodobieństwo, że trafi się para złożona wyłącznie z Polek. I tak też się stało. W pierwszej rundzie czekała nas potyczka pomiędzy Weroniką Falkowską a Amelią Paszun.

Obie tenisistki zmierzyły się ze sobą w 18 czerwca, podczas drugiej rundy turnieju W35 w Bolszewie. Wówczas Falkowska triumfowała po trzysetowej batalii na korcie ziemnym - 6:3, 6:7(6), 6:2. Na nawierzchni twardej w stolicy obejrzeliśmy o wiele bardziej jednostronne spotkanie. Weronika potrzebowała zaledwie 72 minut, by uporać się z młodszą koleżanką. 26-latka triumfowała aż 6:0, 6:2 i pewnie zameldowała się 1/8 finału.

WTA Warszawa: Już trzy Polki w drugiej rundzie

Falkowska nie była jedyną Polką, która zanotowała zwycięstwo podczas pierwszego dnia głównych zmagań w grze pojedynczej. Kilka godzin później do grona triumfatorek dołączyła Katarzyna Kawa. Początkowo niewiele na to wskazywało, bowiem nasza reprezentantka przegrywała 4:6, 1:3 z Lindą Fruhvirtovą. Ostatecznie to zawodniczka z Krynicy-Zdroju cieszyła się jednak ze zwycięstwa 4:6, 6:4, 7:6(5) po 2 godzinach i 44 minutach rywalizacji.

Na koniec dnia na korcie centralnym zaprezentowała się Martyna Kubka. 25-latka stanęła przed trudnym zadaniem, bowiem jej przeciwniczką była znajdująca się w dobrej formie Teodora Kostovic. Rozstawiona z "8" tenisistka z Serbii wygrała pod koniec lipca turniej rangi W100. Kubka i Kostovic również stoczyły trzysetową batalię. Ostatecznie zakończyła się ona po myśli Polki. Martyna pokonała rywalkę 7:6(3), 2:6, 6:1.

Oprócz Paszun, z rywalizacją w singlu pożegnała się już także Urszula Radwańska, która przegrała z Aloną Falej 3:6, 2:6. We wtorek wyłaniają się jednak kolejne szanse dla naszych reprezentantek na awans do drugiej rundy WTA 125 w Warszawie. Weronika Ewald zmierzy się z Justiną Mikulskyte, Linda Klimovicova z Elizarą Janewą, Marcelina Podlińska z Vendulą Valdmannovą, a Zuzanna Pawlikowska - z Lią Karatanczewą. Podlińska weszła do głównej drabinki jako szczęśliwa przegrana z eliminacji, po wycofaniu się Jeline Vandromme z powodu kontuzji prawego łokcia.

Weronika Falkowska Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Martyna Kubka Tomasz Jastrzębowski/Reporter Reporter

Katarzyna Kawa MATTHIEU MIRVILLE AFP





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