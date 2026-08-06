6:0 otworzyło mecz finalistki Wimbledonu z Andriejewą. Pogrom na WTA Toronto

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Na środę czasu lokalnego zaplanowano dokończenie rywalizacji w drugiej rundzie WTA 1000 w Toronto. Po raz pierwszy od pięciu tygodni zobaczyliśmy w akcji aktualną mistrzynię Roland Garros - Mirrę Andriejewą. Rosjanka zmierzyła się z finalistką Wimbledonu sprzed pięciu lat, czyli Karoliną Pliskovą. Rozstawiona zawodniczka rozgromiła rywalkę. Sędziująca spotkanie Paula Vieira Souza ogłosiła zakończenie spotkania już po 54 minutach.

Mirra Andriejewa rywalizowała z Karoliną Pliskovą o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Toronto
Mirra Andriejewa rywalizowała z Karoliną Pliskovą o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w TorontoKENTARO TOMINAGAAFP

Mirra Andriejewa miała znakomity sezon na kortach ziemnych. Zaczęła go tytułem WTA 500 w Linzu, a skończyła pierwszym wielkoszlemowym trofeum, pokonując Maję Chwalińską w finale Roland Garros. Po sukcesie w Paryżu objęła prowadzenie w rankingu Race. I wciąż jest liderką w tym zestawieniu, chociaż okres gry na trawie nie okazał się zbyt dobry w wykonaniu Rosjanki. Podczas turnieju w Bad Homburg przegrała już w pierwszym meczu z Jekateriną Aleksandrową. Jedyny wygrane spotkanie na tej nawierzchni zanotowała w pierwszej rundzie Wimbledonu, triumfując w starciu z Magdą Linette. Później przyszła porażka w rywalizacji z Barborą Krejcikovą.

Zobacz również:

Hubert Hurkacz rywalizował z Alejandro Tabilo o awans do trzeciej rundy ATP Masters 1000 w Montrealu
Tenis

Hurkacz przegrywał już 2:4 w 2. secie. Tak Polak odpowiedział rozstawionemu rywalowi

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

Od tamtej pory próżno było szukać Andriejewej na zawodowych kortach. Podobnie jak większość tenisistek z czołówki WTA, zrobiła sobie dłuższą przerwę przed wymagającym tournee po Ameryce Północnej. Wczoraj pięciotygodniowe odliczanie do następnej potyczki Mirry dobiegło końca. Rozstawiona z "5" zawodniczka miała wolny los w pierwszej rundzie, dlatego też rozpoczęła rywalizację w imprezie rangi "1000" w Toronto od drugiej fazy. Tu trafiła na finalistkę Wimbledonu sprzed pięciu lat, a zarazem byłą liderkę rankingu WTA - Karolinę Pliskovą. Czeszka, chociaż najlepsze sezony ma już za sobą, wciąż potrafi nawiązać rywalizację z topowymi tenisistkami w tourze. W środę zebrała jednak srogą lekcję od 19-latki.

Zobacz również:

Magda Linette rywalizowała z Ivą Jovic o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Toronto
Tenis

Linette grała z rozstawioną Amerykanką. Zacięta końcówka starcia o 3. rundę

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

WTA Toronto: Mirra Andriejewa kontra Karolina Pliskova w drugiej rundzie

Andriejewa punktowała rywalkę od samego początku spotkania. Już na "dzień dobry" zobaczyliśmy przełamanie do zera na korzyść mistrzyni tegorocznego Roland Garros. W następnych minutach przewaga Mirry rosła, chociaż w trzecim gemie Pliskova posiadała dwie szanse na utrzymanie serwisu. Ostatecznie Czeszce nie udało się zdobyć honorowego "oczka" w premierowej odsłonie. Set zakończył się zwycięstwem Rosjanki 6:0 po zaledwie 24 minutach gry. 19-latka miała na swoim koncie 6 uderzeń kończących i tylko 5 niewymuszonych błędów. Po stronie Karoliny wyglądało to znacznie gorzej: 1-9.

Zobacz również:

Weronika Falkowska
Tenis

Trzy meczbole dla finalistki WTA 250. Polka dokonała czegoś nierealnego

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

Początek drugiej części spotkania dawał nadzieję, że Pliskova wreszcie załapie się na grę z piątą rakietą świata. Tenisistka plasująca się na 66. miejscu w rankingu zainaugurowała partię od utrzymanego podania do zera. Po zmianie stron przełamała Andriejewą, mimo dwóch okazji Rosjanki na remis. Na tym skończyły się jednak pozytywne informacje dla Karoliny. Po piątym rozdaniu Mirra wyszła już na prowadzenie, chociaż to Czeszka jako pierwsza posiadała piłkę na 3:2.

Mistrzyni Roland Garros 2026 nie straciła już ani jednego "oczka" do końca spotkania. Zaczęła mecz od sześciu wygranych gemów z rzędu i w taki sposób też go zamknęła. Po 54 minutach rywalizacji sędziująca to starcie Paula Vieira Souza ogłosiła zwycięstwo Andriejewej 6:0, 6:2. Rosjanka zwieńczyła pojedynek bilansem 16-9, a Pliskova - 3-20. Mirra w bardzo pewnym stylu awansowała do trzeciej rundy WTA 1000 w Toronto. Być może w 1/8 finału dojdzie do hitu pomiędzy 19-latką a Naomi Osaką. Obie potrzebują po jeszcze jednej wygranej.

Toronto (K)
1/32 finału
05.08.2026
20:00
Zakończony
Wszystko o meczu

Zobacz również:

Maja Chwalińska przygaszona. Jej sztab podjął decyzję, Polka zapłaci za to porażkami.
Tenis

Chwalińska przygaszona. Kreśli ryzykowny plan, ale jest jeden problem

Dariusz Ostafiński
Dariusz Ostafiński
Młoda tenisistka w różowym stroju i opasce poprawia daszek, skoncentrowana na meczu na korcie tenisowym.
Mirra AndriejewaMustafa Yalcin / Anadolu AgencyAFP
Kobieta w sportowej białej koszulce z logo marki Adidas stoi na tle zielonego kortu tenisowego, z wyrazem skupienia na twarzy.
Karolina PliskovaOWEN HAMMOND/Nur PhotoAFP
Młoda kobieta w sportowej niebieskiej koszulce stoi na tle rozmytego tłumu, z lekko spiętą blond fryzurą i wyrazem skupienia na twarzy.
Mirra AndriejewaBARBARA GINDL / APA / AFPAFP


Casper Ruud - Juan Manuel Cerundolo. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja