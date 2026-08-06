Mirra Andriejewa miała znakomity sezon na kortach ziemnych. Zaczęła go tytułem WTA 500 w Linzu, a skończyła pierwszym wielkoszlemowym trofeum, pokonując Maję Chwalińską w finale Roland Garros. Po sukcesie w Paryżu objęła prowadzenie w rankingu Race. I wciąż jest liderką w tym zestawieniu, chociaż okres gry na trawie nie okazał się zbyt dobry w wykonaniu Rosjanki. Podczas turnieju w Bad Homburg przegrała już w pierwszym meczu z Jekateriną Aleksandrową. Jedyny wygrane spotkanie na tej nawierzchni zanotowała w pierwszej rundzie Wimbledonu, triumfując w starciu z Magdą Linette. Później przyszła porażka w rywalizacji z Barborą Krejcikovą.

Od tamtej pory próżno było szukać Andriejewej na zawodowych kortach. Podobnie jak większość tenisistek z czołówki WTA, zrobiła sobie dłuższą przerwę przed wymagającym tournee po Ameryce Północnej. Wczoraj pięciotygodniowe odliczanie do następnej potyczki Mirry dobiegło końca. Rozstawiona z "5" zawodniczka miała wolny los w pierwszej rundzie, dlatego też rozpoczęła rywalizację w imprezie rangi "1000" w Toronto od drugiej fazy. Tu trafiła na finalistkę Wimbledonu sprzed pięciu lat, a zarazem byłą liderkę rankingu WTA - Karolinę Pliskovą. Czeszka, chociaż najlepsze sezony ma już za sobą, wciąż potrafi nawiązać rywalizację z topowymi tenisistkami w tourze. W środę zebrała jednak srogą lekcję od 19-latki.

WTA Toronto: Mirra Andriejewa kontra Karolina Pliskova w drugiej rundzie

Andriejewa punktowała rywalkę od samego początku spotkania. Już na "dzień dobry" zobaczyliśmy przełamanie do zera na korzyść mistrzyni tegorocznego Roland Garros. W następnych minutach przewaga Mirry rosła, chociaż w trzecim gemie Pliskova posiadała dwie szanse na utrzymanie serwisu. Ostatecznie Czeszce nie udało się zdobyć honorowego "oczka" w premierowej odsłonie. Set zakończył się zwycięstwem Rosjanki 6:0 po zaledwie 24 minutach gry. 19-latka miała na swoim koncie 6 uderzeń kończących i tylko 5 niewymuszonych błędów. Po stronie Karoliny wyglądało to znacznie gorzej: 1-9.

Początek drugiej części spotkania dawał nadzieję, że Pliskova wreszcie załapie się na grę z piątą rakietą świata. Tenisistka plasująca się na 66. miejscu w rankingu zainaugurowała partię od utrzymanego podania do zera. Po zmianie stron przełamała Andriejewą, mimo dwóch okazji Rosjanki na remis. Na tym skończyły się jednak pozytywne informacje dla Karoliny. Po piątym rozdaniu Mirra wyszła już na prowadzenie, chociaż to Czeszka jako pierwsza posiadała piłkę na 3:2.

Mistrzyni Roland Garros 2026 nie straciła już ani jednego "oczka" do końca spotkania. Zaczęła mecz od sześciu wygranych gemów z rzędu i w taki sposób też go zamknęła. Po 54 minutach rywalizacji sędziująca to starcie Paula Vieira Souza ogłosiła zwycięstwo Andriejewej 6:0, 6:2. Rosjanka zwieńczyła pojedynek bilansem 16-9, a Pliskova - 3-20. Mirra w bardzo pewnym stylu awansowała do trzeciej rundy WTA 1000 w Toronto. Być może w 1/8 finału dojdzie do hitu pomiędzy 19-latką a Naomi Osaką. Obie potrzebują po jeszcze jednej wygranej.

Mirra Andriejewa Mustafa Yalcin / Anadolu Agency AFP

Karolina Pliskova OWEN HAMMOND/Nur Photo AFP

Mirra Andriejewa BARBARA GINDL / APA / AFP AFP



