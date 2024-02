6:0 nie zrobiło wrażenia na rywalce Jeleny Rybakiny. Nagły zwrot akcji po przerwie

Samsonowa zaskoczyła po przerwie, ale Rybakina odzyskała kontrolę. Zagra o kolejny tytuł

Samsonowa zdecydowała się na chwilę przerwy po nieudanej partii i udała się do szatni. Po kilku minutach wróciła na kort, jakby w zupełnie innym wydaniu. Nagle jej celownik został skalibrowany i już w pierwszym gemie drugiej partii zaskoczyła Rybakinę, przełamując jej serwis. Później Ludmiła poszła za ciosem i wyszła na 4:1, prowadząc z przewagą podwójnego przełamania. Piąta aktualnie tenisistka rankingu WTA nie poddawała się i od razu odrobiła część strat, ale na więcej już nie starczyło czasu. Ostatecznie Samsonowa utrzymała przewagę do końca seta i wygrała go 6:4.