6:0 na koniec meczu Coco Gauff. Światowa "2" już za burtą French Open

Andrzej Grupa

We wtorek zmagania w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa dobiegną końca, po tych spotkaniach w drabince zostaną już tylko 64 zawodniczki. Coco Gauff była przedostatnią z najwyżej rozstawionej ósemki, która pojawiła się w rywalizacji. I miała bardzo niewdzięczne zadania, choć przecież Taylor Townsend to 75. zawodniczka światowego rankingu. Zarazem jednak i wiceliderka klasyfikacji deblistek, często nieprzewidywalna. I taki był też pierwszy set, Townsend szybko wywalczyła przełamanie, miała szansę na 4:1. A po szalonej końcówce partii wszystko się zmieniło.

Coco Gauff walczyła nie tylko z Taylor Townsend, ale i z upałem w ParyżuANNE-CHRISTINE POUJOULATAFP

Rok temu Coco Gauff przyjechała do Paryża jako finalistka zmagań w Madrycie i Rzymie, co naturalnie stawiało ją w roli jednej z faworytek French Open. Spisała się wyśmienicie, wygrała siedem spotkań, w finale ograła Arynę Sabalenkę. I zdobyła swój drugi wielkoszlemowy tytuł.

W tym roku 22-latka też grała o tytuł na Faoro Italico, uległa Elinie Switolinie, w Madrycie na wcześniejszym etapie nie sprostała Lindzie Noskovej. Co ważniejsze, Gauff nie gra tak dobrze, jak rok temu, ale świetnie potrafi "przepychać" spotkania, w których gra niespecjalnie dobrze. W czterech ostatnich turniejach zagrała aż 12 trzysetowych meczów, większość wygrała. Co świadczy o tym, że potrafi zachować koncentrację w kluczowych momentach. I wciąż znakomicie broni.

Gdy w poprzedni czwartek doszło do losowania drabinki French Open, jeszcze zanim znalazły się w niej rozstawione tenisistki, było jasne, że Iga Świątek i Coco Gauff zagrają z Taylor Townsend i Emerson Jones. Nie było tylko jasne, która z którą. A później Polkę dolosowano do Australijki, a Amerykankę - do jej rodaczki.

Patrząc tylko na pierwszą rundę, Amerykanka trafiła gorzej. Patrząc na całą ćwiartkę - lepiej od Polki.

Townsend to bowiem tenisistka, po której nie wiadomo, czego się spodziewać. Znakomita deblistka, druga w rankingu WTA, wspólnie z Kateriną Siniakovą będą faworytkami do tytułu w Garrosie. Z Gauff grała tylko raz, triumfowała, ale też ciężko się odnosić do tamtej potyczki, skoro Coco była w 2019 roku tuż po 15. urodzinach.

Roland Garros. Emocje w pierwszym secie. Coco Gauff walczyła z Taylor Townsend

Townsend zaczęła to spotkanie znakomicie - od razu zaliczyła breaka, a za moment wyszłą obronną ręką ze stanu 15-40. Gauff próbowała grać przez słabszy bekhend rywalki, Taylor odpowiadała bardzo agresywnie. I często trafiała, co miało kluczowe znaczenie. W piątym gemie starsza z Amerykanek miała szansę na kolejne przełamanie, już na 4:1. Gdyby wtedy tak wyraźnie odskoczyła, pewnie set padłby już jej łupem.

Taylor Townsend, Paryż 2026YOAN VALAT PAP/EPA

A Gauff zdołała wygrać tego gema, a za chwilę i trzy kolejne. Poprawiła serwis, choć obie miały taką samą średnią prędkość przy pierwszym podaniu - 173 km/godz. Wcześniej u Coco za często pojawiały się podwójne błędy, kamery od razu pokazywały jej trenera od tego elementu Gavina McMillana.

Townsend zdołała przerwać tę własną niemoc, wygrała bardzo długiego gema serwisowego rywalki, obroniła setbola. A skończyłą go cudownym krosem w samą linię. Sama miała jeszcze doprowadzić do stanu 5:5. I w kluczowych momentach, przy 30-30, nie wytrzymała.

Coco GauffYOAN VALAT PAP/EPA

Gauff wygrała pierwszą partię 6:4, to był decydujący moment spotkania. Townsend wcześniej walczyła, później już się de facto poddała. Kolejne gemy jej uciekały, w pierwszych czterech wygrała zaledwie pięć akcji. Było też widać różnicę we wprowadzeniu piłki do gry, na korzyść Coco. I to turniejowa "4" triumfowała w drugiej partii 4:0. Po 81 minutach na Court Philippe Chatrier zameldowała się w drugiej rundzie.

W czwartek jej rywalką będzie Egipcjanka Mayar Sheriff.

Wszystko o meczu


