6:0 Kawy w finale WTA z turniejową "1". Największy tytuł Polki w karierze

Katarzyna Kawa rozpoczęła sezon 2026 spektakularnie, mocno przyczyniając się do wygrania przez reprezentację Polski drużynowych rozgrywek United Cup. Razem z Janem Zielińskim stworzyli niepokonany duet, który zapewnił także zwycięstwo w decydującym mikście ze Szwajcarią. Potem zawodniczka pochodząca z Krynicy-Zdroju szukała przełamania w singlu. Nadszedł on na początku marca. Wówczas 33-latka dotarła do dwóch półfinałów podczas WTA 125 w Antalyi. Udało się także zanotować ćwierćfinał rangi "250" w Bogocie.

W tym tygodniu Kawa osiągnęła swój pierwszy indywidualny finał w 2026 roku, w trakcie WTA 125 w chińskim Huzhou. Na drodze do decydującego starcia straciła tylko jednego seta, pokonując Warwarę Panszynę po 2 godzinach i 42 minutach na etapie najlepszej "8". Potem przyszło zwycięstwo 6:4, 6:1 z Hanyu Guo i w taki oto sposób nasza reprezentantka zameldowała się w niedzielnym pojedynku. Będąca na 163. miejscu w rankingu Polka trafiła na turniejową "1" - Veronikę Erjavec (96. WTA).

Według przedmeczowych notowań to Słowenka była nieznaczną faworytką. Tenisistka klubu BKT Advantage Bielsko-Biała była jednak bardzo zdeterminowana, by wreszcie sięgnąć po premierowe trofeum w singlu w rozgrywkach pod egidą WTA. Dotychczas posiadała w sumie cztery finały: dwa rangi "250" i dwa w "125". Dwukrotnie przegrywała rzutem na taśmę, wynikiem 4:6 w trzecim secie. Teraz nasza reprezentantka chciała w końcu przerwać tę złą passę w decydujących potyczkach.

Katarzyna Kawa kontra Veronika Erjavec w finale

Polka otworzyła spotkanie w doskonałym stylu. Już na "dzień dobry" zdobyła przełamanie, mimo że rywalka prowadziła 30-15. Po zmianie stron obserwowaliśmy bardzo zaciętego gema. Początkowo Kawa miała 40-0, ale doszło do walki na przewagi. Erjavec posiadała swoją szansę na powrotnego breaka, jednak Katarzyna nie dopuściła do zniwelowania straty. Ten moment okazał się decydujący dla losów premierowej odsłony. W następnych minutach 33-latka rządziła na korcie. Ostatecznie Veronika nie zdobyła choćby jednego "oczka" w tej partii. Na koniec nasza reprezentantka popisała się fantastycznym lobem, którym zapewniła sobie wynik 6:0.

Druga część pojedynku wyglądała już inaczej. Z perspektywy Słowenki najistotniejsze było to, aby zaczepić się na grę od początku seta. I tak też zrobiła. W związku z tym to Kawa musiała gonić rezultat. W trzecim i piątym gemie tenisistka rozstawiona z "3" próbowała wywalczyć przełamanie, posiadała 30-15 na returnie. Turniejowa "1" pilnowała jednak sytuacji - aż do dziewiątego rozdania. Wówczas zobaczyliśmy już break pointy dla Katarzyny. Przy drugim 33-latka posłała spektakularny return z forhendu po przekątnej i dzięki temu mogła serwować po największy indywidualny sukces w karierze. Kawa dokonała tej sztuki, wracając ze stanu 15-30 w ostatnim gemie. Polka zwyciężyła 6:0, 6:4 i zdobyła tytuł WTA 125 w Huzhou. W rankingu "na żywo" awansowała o 25 lokat i obecnie plasuje się na 138. miejscu.

