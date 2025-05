Dwa dni po zakończeniu turnieju WTA 1000 w Madrycie, który wygrała Aryna Sabalenka, rozlosowano drabinkę zmagań w innym "tysięczniku" rozgrywanym w Europie - rywalizacja przeniosła się do Rzymu, gdzie tytułu będzie broniła Iga Świątek. Polka rozpocznie zmagania w drugiej rundzie, w której zagra z Eliną Awanesian lub Elisabettą Cocciaretto . Swoje potencjalne rywalki poznały też Magdalena Fręch i Magda Linette.

Udział w turnieju w Rzymie mają zagwarantowany udział trzy nasze reprezentantki, z kolei czwarta z nich, Maja Chwalińska, musi przedzierać się przez kwalifikacje. Polka wygrała już z Julią Starodubcewą i jeśli chce zagrać w turnieju głównym, musi pokonać półfinalistkę Roland Garros i US Open z 2021 roku, Marię Sakkari.

WTA Rzym 2025. Emocje w meczu Hailey Baptiste - Storm Hunter

23-letnia Amerykanka dobrze rozpoczęła sezon, bo dotarła do ćwierćfinału turnieju w Auckland, w Miami z kolei sprawiła niespodziankę, bo wyeliminowała Darię Kasatkinę. I z racji na pozycję w rankingu była faworytką starcia w kwalifikacjach ze Storm Hunter , która dopiero pod koniec kwietnia wróciła na korty po ponad rocznej przerwie spowodowanej kontuzją i musi odbudowywać swój ranking.

Początkowo mecz toczył się pod dyktando Baptiste, która szybko przełamała byłą liderkę rankingu deblistek oraz mistrzynię US Open w grze mieszanej i zaczęła coraz mocniej zaznaczać swoją przewagę. Australijka dopiero w piątym gemie zmusiła ją do bronienia break pointa, ale nie była w stanie go wykorzystać. Amerykanka wygrała seta w 22 minuty, nie oddając rywalce nawet jednego gema (6:0).