6:0 i 6:1, absolutna demolka. Kapitalny mecz Polki, deklasacja w 72 minuty

Turniej ITF W15 w Kozerkach stanowi preludium do tego, co zobaczymy za dwa tygodnie na kortach warszawskiej Legii, gdzie odbędą się zmagania rangi WTA 125. Na obiektach koło Grodziska Mazowieckiego można obserwować wiele polskich tenisistek, które otrzymały możliwość zdobycia cennych punktów do rankingu w domowej rywalizacji. To idealna okazja, by wykonać spory skok w rankingu i przedostać się do wyżej kategoryzowanych imprez.

