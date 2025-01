Linda Klimovičová stanie w niedzielę przed szansą na wywalczenie pierwszego zawodowego tytułu, odkąd reprezentuje Polskę. 20-latka, mająca polski paszport od nieco ponad trzech miesięcy, awansowała do finału turnieju ITF W50 w La Marsa. I to w jakim stylu! W 57 minut rozbiła rozstawioną z numerem ósmym Litwinkę Justina Mikulskytė 6:0, 6:0. To drugi finał z rzędu zawodniczki BKT Advantage Bielsko-Biała.