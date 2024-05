6:0 finalisty French Open w Rzymie i... katastrofa. Szansa dla Hurkacza

Mecz z Miomirem Kecmanoviciem miał być dla Caspera Ruuda formalnością, przecież niedawno pokonał go łatwo w Madrycie. A gdy pierwszego seta finalista dwóch ostatnich edycji French Open wygrał do zera, awans wydawał się właściwie pewny. I nagle stał się cud, 24-letni Serb odżył, wygrał dwie kolejne partie, wyeliminował siódmą rakietę świata, zarazem zawodnika, który na Foro Italico trzykrotnie grał w półfinałach. A to otwiera szansę awansu w rankingu ATP dla Huberta Hurkacza.