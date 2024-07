I w krótkim czasie nie udało się odrobić tego, co wówczas straciła. Czekała grubo ponad rok, by znów znaleźć się w gronie dwustu najlepszych tenisistek świata. Oficjalnie stanie się to w poniedziałek, niewykluczone nawet, że w tym rankingu 22-latka będzie czwartą Polką, bo awans do finału w Porto pozwoliłby jej wyprzedzić Katarzynę Kawę. Obie zaś w przyszłym tygodniu będą już rywalizowały w zawodach WTA 125 w Warszawie. To kolejna ogromna szansa na punkty przed kwalifikacjami US Open.

