6:0 dla Magdy Linette, Rosjanka pokonana. Będzie polskie starcie w Dosze

Magda Linette zaliczyła nieudany start podczas Australian Open, odpadła już w pierwszej rundzie po thrillerze z Moyuką Uchijimą. Start poznanianki w imprezie rangi "500" w Abu Zabi napawał już jednak większym optymizmem. Nasza tenisistka zameldowała się w ćwierćfinale zmagań. Najpierw wyeliminowała kwalifikantkę Renatę Zarazuę, a potem awansowała po kreczu Anastazji Pawluczenkowej w połowie drugiego seta. Przegrała dopiero po dość zaciętym pojedynku z Lindą Noskovą. Reklama

Także podczas WTA 1000 w Dosze, Magda zmierzyła się na "dzień dobry" z zawodniczką z eliminacji. Tym razem trafiła jednak najgorzej, jak mogła, bo na rozstawioną z "1" w kwalifikacjach Weronikę Kudermietową. Rosjanka odpadła z turnieju w Abu Zabi na etapie drugiej rundy, po druzgocącej porażce 0:6, 0:6 z Belindą Bencić. W trakcie zmagań w stolicy Kataru zdążyła już szybko zapomnieć o tamtym wydarzeniu, przechodząc przez dwustopniowe eliminacje. Najpierw pokonała Sarę Errani, a potem Erikę Andriejewą. Dzięki temu mistrzyni WTA Finals 2022 w deblu dostała się do głównej drabinki, a po dolosowaniu kwalifikantek okazało się, że trafiła właśnie na Linette. Co ciekawe - było to ich pierwsze bezpośrednie starcie w singlu.

Trzy sety w starciu Linette - Kudermietowa. Znamy rywalkę Fręch w drugiej rundzie WTA 1000 w Dosze

Pierwsze chwile dzisiejszego pojedynku układały się korzystnie z perspektywy Magdy. Wygrała dwie akcje przy serwisie przeciwniczki, zaczęło pachnieć przełamaniem już na samym starcie. Ostatecznie jednak do niczego takiego nie doszło. Rosjanka nie tylko utrzymała swoje podanie, ale miała nawet dwie okazje na 2:0. Na szczęście Polka także wyszła z opresji i doprowadziła do wyrównania. Także kolejny gem, już przy serwisie Kudermietowej, okazał się zacięty. Znów obejrzeliśmy stan równowagi, ale tym razem nie było szans na przełamanie. Reklama

W kolejnych minutach tenisistki pilnie strzegły swojego podania. Nieźle radziły sobie z tym faktem mimo niekorzystnych warunków w postaci podmuchów wiatru. W siódmym rozdaniu pojawił się kolejny promyk nadziei dla Magdy, prowadziła 30-15 przy podaniu Weroniki. Ostatnie trzy akcje trafiły jednak na konto Rosjanki, która ponownie znalazła się z przodu. Ósmy gem okazał się kluczowy dla losów rywalizacji w tym secie. Kudermietowa wypracowała sobie dwa break pointy na 5:3 i wykorzystała już pierwszego z nich. Chwilę później domknęła partię rezultatem 6:3.

Niebezpiecznie z perspektywy poznanianki rozpoczęła się także druga odsłona. Rosjanka już na "dzień dobry" wypracowała sobie okazję na przełamanie, ale ostatecznie gem trafił na konto naszej reprezentantki. W kolejnym rozdaniu Weronika wypuściła z rąk prowadzenie 40-15 i doszło do break pointa dla Linette. Tym razem doszło już do utraty serwisu przez Kudermietową.

Nagle przebieg meczu obrócił się o 180 stopni. Przeciwniczka Magdy obniżyła poziom swojej gry, popełniała coraz więcej błędów. A to skutkowało coraz większą przewagą po stronie poznanianki. Nasza reprezentantka kolekcjonowała kolejne gemy i... ostatecznie wygrała partię do zera po 34 minutach gry. Po bardzo nieudanym fragmencie pojedynku Rosjanka zdecydowała się na opuszczenie kortu, by nieco ochłonąć. Reklama

Kilka minut przerwy nie zdołało jednak wytrącić z równowagi Linette. Nasza reprezentantka ciągle starała się wywierać presję na rywalce, posyłała jej niewygodne piłki. W pewnym momencie pojawiły się nawet break pointy na 2:0. Magdzie nie udało się jednak wykorzystać żadnej z trzech szans i ostatecznie rywalka wyrównała stan rywalizacji. Rosjanka znów weszła w uderzenie, częściej trafiała w kort. W piątym gemie zrobiło się niebezpiecznie, bowiem Kudermietowa miała okazję na 3:2. Polka zdołała wyjść z opresji i ponownie znalazła się z przodu.

To był bardzo ważny moment, bowiem później Magda poszła za ciosem i przełamała przeciwniczkę. Po wymagającym gemie przy własnym serwisie mieliśmy już 5:2 dla poznanianki. Rywalka nie poddawała się i odrobiła stratę breaka. Rosjanka miała do dyspozycji serwis, by wyrównać na 5:5. Linette nie pozwoliła jednak na całkowite zniwelowanie strat. Wygrała gema przy podaniu przeciwniczki i zwyciężyła w całym spotkaniu 3:6, 6:0, 6:4. Dzięki temu zobaczymy jej starcie z Magdaleną Fręch o awans do 1/8 finału. Reklama

Dokładny zapis relacji z meczu Magda Linette - Weronika Kudermietowa jest dostępny TUTAJ.

Reklama 10 najlepszych akcji Huberta Hurkacza w turnieju w Rotterdamie. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Magda Linette / AFP

Weronika Kudermietowa / AFP