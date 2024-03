6:0, Coco Gauff odpowiedziała Idze Świątek, co za moc! Belgijka zdemolowana

Piękny prezent na swoje 20. urodziny zrobiła sobie Coco Gauff. Dzisiejsza solenizantka nie dała szans Elise Mertens, wygrywając 6:0, 6:2. Poza drobnym kryzysem w drugim secie mecz toczył się pod pełną kontrolą Amerykanki. W nagrodę mistrzyni US Open 2023 zameldowała się w ćwierćfinale WTA 1000 w Indian Wells, gdzie zagra z Yue Yuan lub Darią Kasatkiną. Po odpadnięciu Aryny Sabalenki to właśnie zawodniczka gospodarzy urasta do miana najgroźniejszej rywalki Igi Świątek.