6:0 było przełomem. Magdalena Fręch wróciła, rewelacja Australian Open ograna

Magdalena Fręch przystąpiła dzisiaj do rywalizacji w pierwszej rundzie eliminacji do turnieju WTA 1000 w Dosze. Mimo rozstawienia z "1", już na dzień dobry trafiła na rewelację tegorocznego Australian Open - Marię Timofiejewą. Rosjanka wygrała pierwszego seta, ale później Polka odwróciła losy rywalizacji. Ostatecznie 26-latka urodzona w Łodzi wygrała mecz 2:6, 6:0, 7:6(5) i awansowała do decydującej rundy kwalifikacji, gdzie zagra z Kamillą Rachimową.