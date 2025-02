6:0, a potem taki incydent. Mistrzyni Wimbledonu wściekła na kibiców, wypadła z turnieju

Pierwszego seta z Eliną Svitoliną Marketa Vondrousova wygrała 6:0. Mimo to czeska mistrzyni Wimbledonu z 2023 roku nie potrafiła wygrać tego spotkania i ostatecznie pożegnała się z "tysięcznikiem" w Dosze. Podczas trzeciego seta doszło do niecodziennego incydentu z udziałem kibiców, którzy zaczęli krzyczeć i śpiewać, uniemożliwiając kontynuowanie pojedynku. Sędzi prowadzącej to spotkanie trudno było ich uspokoić.