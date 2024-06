6:0, 6:2. Absolutny nokaut w meczu Polki na Wimbledonie. I ponad 75 tys. złotych w kieszeni

Katarzynie Kawie towarzyszą miłe wspomnienia związane z Wimbledonem. Przed dwoma laty dotarła w Londynie do drugiej rundy, przegrywając dopiero z późniejszą finalistką - Ons Jabeur . Był to jej najlepszy wielkoszlemowy rezultat osiągnięty w singlu. Teraz zawodniczka urodzona w Krynicy-Zdroju zamierzała powalczyć o ponowną grę w głównej drabince imprezy w stolicy Wielkiej Brytanii.

Szybka porażka Katarzyny Kawy. Trzy Polki w głównym turnieju Wimbledonu w singlu

Włodarze turniejów wielkoszlemowych dbają jednak, by nawet zawodnicy odpadający w eliminacjach mogli cieszyć się z bardzo przyzwoitych wynagrodzeń. Podczas Wimbledonu za porażkę w pierwszej rundzie kwalifikacji tenisistki mogą liczyć na 15 tysięcy funtów, co przekłada się na ok. 76,5 tysiąca złotych. Dla Katarzyny nie będzie to jednak jedyny zarobek podczas tegorocznej imprezy w Londynie. 31-latka jest zgłoszona jeszcze do turnieju deblowego w duecie z Magdaleną Fręch.