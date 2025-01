6:0, 6:1 w meczu Chwalińskiej na Australian Open. Udany rewanż w polsko-niemieckim starciu

W głównym turnieju została dolosowana do Jule Niemeier. W przeszłości obie mierzyły się ze sobą tylko raz, podczas imprezy rangi WTA 125 w Kozerkach. Podczas meczu pierwszej rundy rozstawiona wówczas z "1" Niemka musiała uznać wyższość tenisistki klubu BKT Advantage Bielsko-Biała. Chwalińska odrobiła stratę seta i pokonała wówczas przeciwniczkę 4:6, 6:2, 6:3 . Wówczas Maja znalazła sposób na rozregulowanie gry silnie uderzającej zawodniczki naszych zachodnich sąsiadów. Liczyliśmy zatem na podobny scenariusz. Martwił jednak fakt, że na prawym udzie naszej reprezentantki już podczas wejścia na kort widniał solidny opatrunek. Był to zapewne efekt wymagającej rywalizacji w eliminacjach.

Maja Chwalińska kończy udział w Australian Open na pierwszej rundzie. Niemka zbyt mocna

Niemeier rozpoczęła mecz piorunująco, grała na swoich warunkach. Miała dużo czasu na ustawianie się do poszczególnych zagrań i przez to praktycznie nie popełniała błędów. To spowodowało ogromne problemy po stronie Chwalińskiej. Nasza reprezentantka nie potrafiła znaleźć odpowiedniego rytmu, by bardziej przeciwstawić się rywalce. Po pierwszych trzech gemach było 12 do 2 w punktach na korzyść Niemki.