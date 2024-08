6:0, 6:1 w 50 minut. Świątek już się przekonała, pokaz mocy przed US Open

Do rozpoczęcia ostatniego turnieju rangi Wielkiego Szlema w tym sezonie pozostało już ledwie kilka dni. Rywalizacja w prestiżowym US Open wystartuje 26 sierpnia. Większość tenisistek aktualnie odpoczywa, ale nie wszystkie. Linda Noskova zdecydowała się na występ w meksykańskim Monterrey. Czeszka w przeszłości dała się we znaki Idze Świątek, a w Meksyku pokazała wielką formę, wygrywając 6:0, 6:1 z Anną Daniliną.