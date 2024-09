6:0, 6:0 w meczu polskiej mistrzyni świata. Z córką wielkoszlemowej mistrzyni

Wspólnie z Igą Świątek i Mają Chwalińską Stefania Rogozińska-Dzik wygrała niegdyś juniorski Fed Cup, czyli mistrzostwa świata do lat 16. Jej koleżanki z kadry zrobiły zawodowe kariery, ona zaś skończyła w USA uczelnię. A teraz próbuje wrócić do gry w zawodach ITF, powolutku piąć się w rankingu WTA. W Templeton w Kalifornii szło jej dobrze, wygrała trzy spotkania. Aż wreszcie trafiła na rozstawioną z piątką Amerykankę Elizabeth Mandlik, córkę czterokrotnej zwyciężczyni Wielkich Szlemów w singlu - Hany Mandlíkovej. I było to jednostronne starcie.