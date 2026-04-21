6:0, 6:0 Polki u progu głównych zmagań w Madrycie. Pogrom w 51 minut
W tym tygodniu oczy tenisowego świata są skierowane przede wszystkim na Madryt, gdzie odbywają się rozgrywki rangi "1000" zarówno po stronie WTA, jak i ATP. W tle tych wydarzeń toczą się także mniejsze turnieje. W poniedziałek, u progu rozpoczynających się dzisiaj głównych zmagań w stolicy Hiszpanii, popis dała jedna z naszych zawodniczek. Mowa o Ginie Feistel, rywalizującej obecnie podczas imprezy w Charlottesville. 23-letnia Polka kompletnie zdominowała rywalkę.
Na przełomie 2024 i 2025 roku Gina Feistel znajdowała się na 296. miejscu w rankingu WTA. Krok po kroku zbliżała się w kierunku gry w wielkoszlemowych eliminacjach. Niestety, w kolejnych miesiącach przytrafiły się problemy zdrowotne, które wyhamowały jej zawodową karierę. W momencie, gdy dokonywała pierwszego powrotu, pojawiły się następne kłopoty. Obecnie jest na dopiero 514. pozycji i próbuje odbudować swoją lokatę w kobiecym zestawieniu.
W pierwszych dniach marca wygrała turniej ITF W15 w meksykańskiej Huamantli. Potem przeniosła się o szczebel wyżej, na zmagania rangi ITF W35. Zanotowała m.in. półfinał w argentyńskim Junin oraz ćwierćfinał w amerykańskim Zephyrhills. W minionym tygodniu, podczas rozgrywek w USA, po raz kolejny w swojej karierze pokonała tenisistkę z TOP 200 rankingu WTA. Po 3 godzinach i 2 minutach walki wyeliminowała notowaną na 198. miejscu Marię Lourdes Carle. Warto dodać, że jeszcze nie tak dawno reprezentantka Argentyny plasowała się na 71. miejscu w singlowym zestawieniu.
Gina Feistel bierze udział w turnieju ITF W100 w Charlottesville
23-letnia Polka pozostała na terenie Stanów Zjednoczonych. Obecnie startuje w rozgrywkach jeszcze wyższej rangi, bo ITF W100 w Charlottesville. Tutaj jej ranking nie pozwalał na bezpośrednią grę w głównej drabince, w związku z czym przystąpiła do rywalizacji w eliminacjach. W poniedziałek rozegrała spotkanie pierwszej rundy kwalifikacji. Jej przeciwniczką była 20-letnia Amerykanka - Julie Bedard, obecnie nienotowana w singlowym zestawieniu kobiet.
Nasza zawodniczka była wyraźną faworytką tego starcia i wywiązała się z tej roli. Już na "dzień dobry" doszło do przełamania podania tenisistki gospodarzy, po podwójnym błędzie serwisowym. Najwięcej walki w pierwszym secie zobaczyliśmy w piątym gemie, lecz i tam po rywalizacji na przewagi Feistel uzyskała breaka po podwójnym błędzie serwisowym rywalki. Chwilę później premierowa partia dobiegła końca.
Druga odsłona spotkania ułożyła się w bardzo podobny sposób, bowiem to w piątym gemie Bedard posiadała największe szanse na zdobycie honorowego "oczka". Mimo trzech piłek na 1:4, ostatecznie doszło do przełamania. Po zmianie stron Gina bardzo pewnie zakończyła pojedynek, nie tracąc choćby punktu w trakcie własnego rozdania. Po 51 minutach gry 23-letnia Polka triumfowała 6:0, 6:0. Dzisiaj Feistel powalczy o awans do głównej drabinki z Marthą Matoulą. Tym razem poprzeczka powędruje już znacznie w górę, bowiem Greczynka plasuje się na 346. pozycji w singlowym rankingu WTA.