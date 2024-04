Na kortach ziemnych kompleksu Moon Island Clay Park w chińskim Changsha trwają zmagania Grupy I, obejmującej Azję i Oceanię, w ramach Billie Jean King Cup. To właśnie podczas tej rywalizacji doszło do niebywałej sytuacji w jednym z meczów pomiędzy reprezentantkami Nowej Zelandii a połączonej reprezentacji Oceanii, w którym Lulu Sun zmierzyła się z Ruby Coffin.

Pogrom w Billie Jean King Cup. W pół godziny było po wszystkim

Niewiele ponad pół godziny potrzebowała 21-letnia tenisistka, by wygrać do zera oba sety i tym samym zdeklasować rywalkę. Fidżyjska zawodniczka nie miała w tym spotkaniu dosłownie nic do powiedzenia. W żaden sposób nie była w stanie choćby na chwilę zagrozić rywalce i w trakcie całej rywalizacji wywalczyła zaledwie dziesięć punktów.