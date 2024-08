6:0, 6:0. Demolka w polskim meczu. Błysk Rosjanki w barwach naszego kraju

O Walerii Olianowskiej zrobiło się głośno w 2022 roku, kiedy otrzymała dziką kartę do turnieju w Kozerkach, mimo że pochodzi z Rosji. Już wtedy pojawiła się jednak informacja o jej staraniach o polskie obywatelstwo. Zawodniczka głośno wyraziła sprzeciw wobec wydarzeń na Ukrainie. Pod koniec zeszłego sezonu tenisistka uzyskała wszelkie potrzebne dokumenty do reprezentowania barw naszego kraju . Od połowy lipca w rankingu WTA oficjalnie pojawiła się polska flaga przy jej nazwisku.

Kto wie, może wkrótce będzie więcej szumu o Walerii już nie za sprawą jej zawirowań obywatelskich, ale również z powodów czysto sportowych. Olianowska nie kryje się z tym, że chciałaby reprezentować Polskę w drużynowych rozgrywkach. "Mam wielką nadzieję, że wkrótce będę także w reprezentacji" - przekazała pod koniec grudnia ubiegłego roku. Na razie 23-latka walczy o to, by poprawić swój ranking i przebić się do szerszej czołówki kobiecych zmagań. Aktualnie plasuje się na 604. pozycji. W tym tygodniu bierze udział w zmaganiach ITF W15 w Bielsku-Białej. I idzie jej całkiem dobrze.