6:0, 5:2, piłka meczowa dla Polki. I nagle wróciły demony z WTA Finals w Cancun

Maja Chwalińska wybrała się do Meksyku na dwa turnieje na kortach twardych, które miały być dla niej pierwszym sprawdzianem formy od początku września. Ten w challengerze WTA 125 w Tampico wypadł tak sobie, przegrała dość wyraźnie już pierwsze starcie w singlu, ale przynajmniej mogła "poczuć" grę w deblu, bo tam - wspólnie z Antonią Ruzić - dostała się w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu do półfinału.

I nagle z gry o finał obie zrezygnowały, oddały go walkowerem. Musiały się szybo przemieścić na Jukatan, na eliminacje zawodów WTA 250 w Meridzie. Okazało się, że Chorwatce dopisało szczęście, jest wyżej notowana, wskoczyła do głównej drabinki. A Polka została najwyżej sklasyfikowaną zawodniczką, ale w... eliminacjach.

Pierwsza szansa na główną drabinkę turnieju WTA 250 dla Mai Chwalińskiej od 15 miesięcy. Piłka meczowa w Meridzie i... nagle lunęło

Trzeba też przyznać, że w losowaniu drabinki eliminacji 23-latce z Bielska-Białej dopisało szczęście. Najpierw zmierzyła się z Rosjanką Marią Kononową, która skupia się na grze podwójnej. I to zresztą wyszło w trakcie meczu - Polka dokonałą rzeczy niezwykłej. Drugiego seta wygrała 6:0, ale istotniejsze było to, że w pięciu gemach jej rywalka nie ugrała nawet punktu. A w tym jednym - zaledwie dwa. To rzadko spotykana statystyka na tym poziomie.