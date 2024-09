6:0, 5:0, 11 asów. Polka rozbiła Rosjankę, robota wykonana w godzinę

Iga Świątek w ćwierćfinale singla w US Open - to jest to, co kibiców tenisa w Polsce interesuje teraz najbardziej. Liderka rankingu WTA dotarła do tego etapu turnieju bez straconego seta, dobrze to wróży przed kolejnym jej starciem z Jessicą Pegulą. Zwłaszcza, że w trzech kolejnych spotkaniach raszynianka wygrywała wszystkie swoje gemy serwisowe.