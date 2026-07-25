23-letni Maks Kaśnikowski dość nieoczekiwanie zyskał możliwość powrotu do kwalifikacji Wielkich Szlemów, bo jeszcze trzy miesiące temu nic na to nie wskazywało. A to poziom, na którym już kiedyś był, bo przecież w 2024 roku przeszedł te trzystopniowe eliminacje i zagrał z Pedro Martinezem w głównej drabince na Flushing Meadows.

A później sportowe plany pokrzyżowała kontuzja - w efekcie spadł o kilkaset miejsce w tenisowej hierarchii. Wrócić zaś na dawny poziom nie jest tak łatwo.

Sytuacja trochę się zmieniła, gdy Polak zaczął wygrywać mecze w challengerach ATP - dochodził do ćwierćfinałów czy półfinałów. Piął się w górę rankingu, dziś przed meczem o finał w Tampere z Otto Virtanenem był na światowej liście 231. Patrząc na listę wycofań przed Wimbledonem - to może wystarczyć do gry o US Open. Ale nie musi, bo czasem to odcięcie następuje w okolicach 225.-230. pozycji. Kaśnikowskiego zaś kilku graczy może do poniedziałku wyprzedzić.

Dlatego też tak istotne było zwycięstwo z Virtanenem - ono, oznaczające miejsce w finale challengera Tampere Open, wszystko by już rozstrzygnęło.

Problem polegał jednak na tym, że 25-letni Fin ma właśnie swój najlepszy okres w karierze. I można co prawda powiedzieć, że wyspecjalizował się w grze na trawie, ale na tym poziomie - to byłoby uproszczenie. Pokazało to starcie z Kaśnikowskim, na mączce.

Turniej ATP 75 w Tampere. Maks Kaśnikowski kontra faworyt gospodarzy. Stawką finał

Virtanen był w tym turnieju rozstawiony z "2" - wygrywając całą imprezę w rodzinnym kraju mógł awansować w okolice 110. pozycji w rankingu ATP. Był już co prawda wyżej, w Nowym Jorku też zagra w kwalifikacjach, niemniej walczy o wysokie w nich rozstawienie. W czerwcu stoczył dwa epickie boje z Kamilem Majchrzakiem - najpierw wygrał w półfinale w challengerze w Birmingham, później przegrał z Polakiem na starcie ATP 250 w 's-Hertogenbosch. A to ten turniej, w którym Piotrkowianin odniósł życiowy sukces, pokonał trzech graczy z TOP 10 na świecie. Z sześciu setów aż pięć kończyło się tie-breakami.

Maks Kaśnikowski Paweł Rychter/Enea Poznan Open materiały prasowe

W Wimbledonie Virtanen też sprawił wielką sensację - ograł piątą rakietę świata - Bena Sheltona. Wygrał 11-9 w super tie-breaku piątego seta, spędzili na korcie blisko 4,5 godziny. To świadczy o jego potencjale, ale też i zdolnościach serwisowych.

Dziś na centralnym korcie w Tampere Polak nie znalazł sposobu na te atomowe podania Fina. Virtanen tworzył sobie gigantyczną przewagę serwisiem, nie musiał posyłać asów. A po returnie Maksa delikatnie wchodził w kort, zazwyczaj kończył akcje. Inaczej było, gdy podawał Kaśnikowski. Wtedy grał zza końcowej linii. I też był w tym skuteczny.

Maks znalazł się w opałach już w trzecim gemie, przy stanie 30-30 posłał świetny serwis na zewnątrz, ale nadział się na jeszcze lepszy kątowy return. Za chwilę zaś forhend Polaka wylądował na siatce, doszło do przełamania.

Później był drugi break, na 1:4, oznaczający właściwie koniec emocji w tej partii. A przecież grali dopiero 14 minut.

Kaśnikowski przegrał tę partię 2:6, w drugiej też dość szybko zrobiło się 0:4. A szkoda, bo Polak miał w końcu okazję na breaka, w drugim gemie. Przy stanie 6:2, 5:2 i 40-0 Virtanen popełnił pierwszy podwójny błąd w meczu. Za chwilę chciał się "zabawić" z Polakiem, posyłał mu skróty za siatkę. A gdy Maks wygrał tę akcję, uniósł ręce w górę i dostał brawa od kibiców. Za chwilę jednak padła już komenda "gem, set i mecz", wypowiedziana przez arbitra Tamasa Peterdiego. Virtanen wygrał 6:2, 6:2 - to on zagra w niedzielę o tytuł.

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Kaśnikowski był przed tym turniejem 247. zawodnikiem świata, wywalczy spory awans - o kilkanaście pozycji. Na ten moment w rankingu "na żywo" jest 231. Teoretycznie może go jeszcze wyprzedzić pięciu zawodników.

Maks Kaśnikowski Paweł Rychter/Enea Poznan Open materiały prasowe





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