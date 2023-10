Pamiętny Wimbledon 2022. Francuzka zaskoczyła Igę Świątek

Największy sukces to ubiegłoroczny ćwierćfinał Australian Open, w którym uległa Amerykance Danielle Collins. Ale Cornet z pewnością na zawsze przejdzie do historii ze względu na to, co zrobiła z Igą Świątek. To ona właśnie zakończyła niesamowitą serię 37 zwycięstw Polki, pokonując ją w trzeciej rundzie Wimbledonu 2022. Później przegrała jednak z Australijką Ajlą Tomljanović