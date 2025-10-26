Partner merytoryczny: Eleven Sports

55 miesięcy i koniec. Rosjanie odtrąbili sukces. Ogłosili, co stanie się teraz

Tomasz Brożek

Rosyjskie media odtrąbiły wielki sukces, w dodatku na niemieckiej ziemi. Wszystko za sprawą Eriki Andriejewej, czyli starszej siostry nieporównywalnie słynniejszej w świecie tenisa Mirry. 21-latka właśnie doczekała się chwili, na którą czekała długie 55 miesięcy. A stało się to dość nieoczekiwanie na kortach w Hamburgu.

Erika Andriejewa
Erika Andriejewa Alex Nicodim / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Erika Andriejewa wygrała tam rozgrywany za naszą zachodnią granicą turniej ITF W75. W finale obecnie 334. rakieta świata pokonała rozstawioną z numerem jeden Hiszpankę Kaitlin Quevedo. Nic nie robią sobie z różnicy 178 miejsc w rankingu WTA, wygrała 6:4, 6:2, sięgając po upragniony i długo, a nawet bardzo długo wyczekiwany tytuł.

Swój ostatnio triumf w singlowej karierze 21-latka czekała bowiem od... marca 2021 roku. Wówczas w finale imprezy ITF W15 w Szarm el-Szejk w Egipcie ograła w trzech setach (1:6, 7:6[3], 6:0) reprezentantkę Szwajcarii Jenny Duerst.

Potem jednak nie zdołała pójść za ciosem. W kolejnym turnieju, rozgrywanym w jej ojczyźnie w Kazaniu, odpadła już po drugim meczu, w którym zmierzyła się z Urszulą Radwańską.

Tak więc na kolejny tytuł Erika Andriejewa czekała aż 55 miesięcy. W końcu może jednak wyzerować licznik, związany z niecierpliwym oczekiwaniem. I teraz zanotuje spory awans w rankingu.

- Erika Andriejewa zdobyła czwarte i najważniejsze trofeum zawodowe w swojej karierze. Po turnieju awansuje do czołowej 270-tki światowego rankingu - ogłasza rosyjski portal Championat.com.

