54 minuty i już wszystko jasne ws. Osaki. Co zrobi Tomasz Wiktorowski?
Już zeszłej jesieni, tuż po tym jak Tomasz Wiktorowski został szkoleniowcem Naomi Osaki, kilka razy mogło dojść do konfrontacji jego byłej podopiecznej z Raszyna z tą nową. Były blisko siebie w drabince, ale zawsze coś się wysypywało. I tak samo stało się w Australian Open. W Rzymie pojawiła się kolejna okazja - w 1/8 finału. Obie musiały wygrać jeszcze w niedzielę po jednym spotkaniu, trudniejsze zadanie czekało Naomi. Mecz z Dianą Sznajder zakończył się po 54 minutach. A Tomasz Wiktorowski od razu wysłał palcami sygnał.
W Montrealu i Nowym Jorku swoje mecze przegrała Iga Świątek, dlatego nie doszło do jej konfrontacji z byłą liderką rankingu WTA, którą od kilku dni (Kanada) i tygodni (US Open) prowadził już Tomasz Wiktorowski. W obu Naomi Osaka prezentowała się świetnie, zdecydowała się na dłuższą współpracę z polskim szkoleniowcem, który przecież największe sukcesy w karierze osiągał z Igą Świątek.
Mogły zagrać też szybko w Australian Open, ale tam zawodniczka z Japonii oddała swoje spotkanie w trzeciej rundzie walkowerem, powodem był stan zdrowia. I wciąż czekaliśmy na tę pierwszą potyczkę z tak mocnym podtekstem - Tomasz Wiktorowski zna przecież doskonale słabe i mocne strony Igi.
Teraz szansa pojawiła się w Rzymie, na poziomie 1/8 finału, obie musiały wygrać po dwa spotkania. W tym pierwszym Osaka miała już spory kłopot z Evą Lys, mimo że wygrała pierwszego seta, a w drugim prowadziła z przełamaniem. Awansowała, ale dopiero po trzecim. Podobnie jak Świątek, która ograła Caty McNally.
Dziś obie miały w terminarzu mecze w trzeciej rundzie, a ich stawką była już ich poniedziałkowa potyczka w 1/8 finału. Zapewne w sesji wieczornej, zapewne na Campo Centrale.
Warunkiem było to, by rozstawiona z "15" najpierw Osaka pokonała rozstawioną z "18" Dianę Sznajder. A później, po godz. 19, Iga ograła Elisabettę Cocciaretto. O ile w tym drugim przypadku Polka będzie zdecydowaną faworytką, to już to pierwsze starcie zapowiadało się arcyciekawie.
A takie nie było, potrwało zaledwie 54 minuty.
WTA 1000 w Rzymie. Diana Sznajder kontra Naomi Osaka. Krótki mecz na Grandstand Arena
Diana Sznajder potrafi grać bardzo mocno, a jeśli trafia, staje się niebezpieczna dla gwiazd. Leworęczna 22-latka miała obiecujący początek sezonu, naznaczony półfinałem w Adelajdzie, później jednak miała prawo czuć zawód. Madryt niewiele zmienił w sferze sportowej, w trzeciej rundzie przegrała z Belindą Bencic, ale już w tej mentalnej mógł mieć znaczenie. Bo po raz pierwszy od wielu miesięcy połączyła siły z Mirrą Andriejewą, w deblu dotarły do finału. A w przeszłości to miało znaczenie.
Dziś jednak Rosjanka sama szybko przekonała, jak potężne uderzenia mogą przylatywać z drugiej strony siatki. Z 13 pierwszych akcji Naomi wygrała 12, była bezwględna. Dziś imponowała spokojem, konsekwencją, na korcie mieliśmy przepaść. Po niespełna 24 minutach ten set się zakończył - wynikiem 6:1. Osaka popełniła tylko trzy błędy, miała niemal 90 procent skuteczności przy drugim serwisie, niewiele mniej przy pierwszym. A Sznajder nie wygrała jednej akcji po tym drugim.
W drugiej partii to Japonka szybko zaliczyła przełamanie na 2:1, za chwilę miała piłkę na 3:1. Nie wykorzystała szansy. Potężny return dał jednak Rosjance pierwszą w całym spotkaniu szansę na przełamanie byłej liderki rankingu. I wyrównanie na 2:2. Tak się stało, trafiła forhendem w linię, odpowiedź Naomi okazała się autowa.
W sobotnich starciach Gauff czy Andriejewej też mieliśmy takie sytuacje, że jeden nieudany gem napędzał rywalkę, powodował też lawinę błędów u faworytek. A dziś Naomi na to nie pozwoliła. Do końca meczu była bezwzględna, przegrała zaledwie cztery akcje. A zanim upłynęło 55 minut, miała już zapewniony awans - wygrała 6:1, 6:2.
Chwilę po tym kamery namierzyły na trybunach Tomasza Wiktorowskiego, który tym razem był na całym spotkaniu. I pokazały gesty palcami: do oczu, w kierunku kogoś, znów do własnych oczu. Jakby... wypatrzył kogoś ze sztabu Świątek.
A co na to Iga? Jeśli wygra wieczorem z Cocciaretto, w poniedziałek pierwszy raz stanie przeciw zawodniczce prowadzonej przeciwko jej byłemu trenerowi.