54 minuty i już wszystko jasne ws. Osaki. Co zrobi Tomasz Wiktorowski?

W Montrealu i Nowym Jorku swoje mecze przegrała Iga Świątek, dlatego nie doszło do jej konfrontacji z byłą liderką rankingu WTA, którą od kilku dni (Kanada) i tygodni (US Open) prowadził już Tomasz Wiktorowski. W obu Naomi Osaka prezentowała się świetnie, zdecydowała się na dłuższą współpracę z polskim szkoleniowcem, który przecież największe sukcesy w karierze osiągał z Igą Świątek.

Mogły zagrać też szybko w Australian Open, ale tam zawodniczka z Japonii oddała swoje spotkanie w trzeciej rundzie walkowerem, powodem był stan zdrowia. I wciąż czekaliśmy na tę pierwszą potyczkę z tak mocnym podtekstem - Tomasz Wiktorowski zna przecież doskonale słabe i mocne strony Igi.

Teraz szansa pojawiła się w Rzymie, na poziomie 1/8 finału, obie musiały wygrać po dwa spotkania. W tym pierwszym Osaka miała już spory kłopot z Evą Lys, mimo że wygrała pierwszego seta, a w drugim prowadziła z przełamaniem. Awansowała, ale dopiero po trzecim. Podobnie jak Świątek, która ograła Caty McNally.

Dziś obie miały w terminarzu mecze w trzeciej rundzie, a ich stawką była już ich poniedziałkowa potyczka w 1/8 finału. Zapewne w sesji wieczornej, zapewne na Campo Centrale.

Warunkiem było to, by rozstawiona z "15" najpierw Osaka pokonała rozstawioną z "18" Dianę Sznajder. A później, po godz. 19, Iga ograła Elisabettę Cocciaretto. O ile w tym drugim przypadku Polka będzie zdecydowaną faworytką, to już to pierwsze starcie zapowiadało się arcyciekawie.

A takie nie było, potrwało zaledwie 54 minuty.

WTA 1000 w Rzymie. Diana Sznajder kontra Naomi Osaka. Krótki mecz na Grandstand Arena

Diana Sznajder potrafi grać bardzo mocno, a jeśli trafia, staje się niebezpieczna dla gwiazd. Leworęczna 22-latka miała obiecujący początek sezonu, naznaczony półfinałem w Adelajdzie, później jednak miała prawo czuć zawód. Madryt niewiele zmienił w sferze sportowej, w trzeciej rundzie przegrała z Belindą Bencic, ale już w tej mentalnej mógł mieć znaczenie. Bo po raz pierwszy od wielu miesięcy połączyła siły z Mirrą Andriejewą, w deblu dotarły do finału. A w przeszłości to miało znaczenie.

Naomi Osaka FILIPPO MONTEFORTE AFP

Dziś jednak Rosjanka sama szybko przekonała, jak potężne uderzenia mogą przylatywać z drugiej strony siatki. Z 13 pierwszych akcji Naomi wygrała 12, była bezwględna. Dziś imponowała spokojem, konsekwencją, na korcie mieliśmy przepaść. Po niespełna 24 minutach ten set się zakończył - wynikiem 6:1. Osaka popełniła tylko trzy błędy, miała niemal 90 procent skuteczności przy drugim serwisie, niewiele mniej przy pierwszym. A Sznajder nie wygrała jednej akcji po tym drugim.

W drugiej partii to Japonka szybko zaliczyła przełamanie na 2:1, za chwilę miała piłkę na 3:1. Nie wykorzystała szansy. Potężny return dał jednak Rosjance pierwszą w całym spotkaniu szansę na przełamanie byłej liderki rankingu. I wyrównanie na 2:2. Tak się stało, trafiła forhendem w linię, odpowiedź Naomi okazała się autowa.

W sobotnich starciach Gauff czy Andriejewej też mieliśmy takie sytuacje, że jeden nieudany gem napędzał rywalkę, powodował też lawinę błędów u faworytek. A dziś Naomi na to nie pozwoliła. Do końca meczu była bezwzględna, przegrała zaledwie cztery akcje. A zanim upłynęło 55 minut, miała już zapewniony awans - wygrała 6:1, 6:2.

Chwilę po tym kamery namierzyły na trybunach Tomasza Wiktorowskiego, który tym razem był na całym spotkaniu. I pokazały gesty palcami: do oczu, w kierunku kogoś, znów do własnych oczu. Jakby... wypatrzył kogoś ze sztabu Świątek.

Kogo zobaczył Tomasz Wiktorowski po awansie Naomi Osaki? screen za Canal+ materiał zewnętrzny

A co na to Iga? Jeśli wygra wieczorem z Cocciaretto, w poniedziałek pierwszy raz stanie przeciw zawodniczce prowadzonej przeciwko jej byłemu trenerowi.

Naomi Osaka TIZIANA FABI AFP

Diana Sznajder Piero CRUCIATTI AFP

Ugo Humbert - Dino Prizmic. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport