53 minuty i koniec. Wstydliwe 6 punktów w secie pogromczyni Gauff i Williams

Serena Williams, Ons Jabeur, Elina Switolina, a jeszcze w 2022 roku: Coco Gauff i Belinda Bencic - to zawodniczki, które odgrywała 32-letnia dziś Qiang Wang. Przez kilka lat chińska rakieta numer jeden, która była blisko wejścia do TOP 10 rankingu WTA. Po blisko półtorarocznej przerwie wróciła w styczniu do gry, ale wyniki nie są już takie, jak dawniej. Pokazał to choćby mecz pierwszej rundy turnieju WTA 125 w Hongkongu, bo zdobycie sześciu punktów w jednym secie meczu z Gabrielą Ruse powodem do chwały nie jest.