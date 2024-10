50 dni oczekiwania na powrót i spore zaskoczenie w Meksyku. Mecz Polki trwał 87 minut

Maja Chwalińska udała się do Meksyku, aby wziąć udział w Challengerze w Tampico. Udział w rozgrywkach poprzedziły wyjątkowo nieudane starty w US Open, a także Challengerze w Montreux. Polce nie udało się przebrnąć nawet przez pierwszą rundę kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju, a w Szwajcarii odpadła z rywalizacji już w 1. rundzie po starciu z Ancą Aleksią Todoni.