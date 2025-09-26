5:7 i 1:4, tak Linette rozpoczęła walkę o powrót w Pekinie. Rozstawiona jednak za burtą

Magda Linette przystępowała do rywalizacji na turnieju WTA 1000 w Pekinie po dwutygodniowej przerwie. Nasza reprezentantka wracała do zdrowia po kontuzji, która zmusiła ją do kreczu w meczu pierwszej rundy z Emilianą Arango podczas rozgrywek w Guadalajarze. Poznanianka udała się do stolicy Chin, gdzie przed rokiem dotarła do 1/8 finału. Po drodze pokonała wówczas m.in. Jasmine Paolini, a przegrała dopiero z Mirrą Andriejewą. Posiadała zatem pozytywne wspomnienia ze swojego występu sprzed 12 miesięcy.

Początkowo 33-latka miała być nierozstawiona podczas zmagań w Pekinie. W trakcie losowania turniejowej drabinki trafiła w pierwszej rundzie na Biancę Andreescu. Później doszło jednak do wycofania Eliny Switoliny i to zmieniło sytuację. Linette była pierwszą tenisistką, która oczekiwała na ew. uzyskanie rozstawienia kosztem Ukrainki. Magda otrzymała numerek 33 i dzięki temu dostała także wolny los w premierowej fazie rozgrywek. W drugiej rundzie miała trafić na zwyciężczynię spotkania Marie Bouzkova - Tatjana Maria. Ostatecznie padło na Czeszkę, z którą nie miała wcześniej żadnej bezpośredniej konfrontacji. Zapowiadało się na ciekawe starcie, bez wyraźnej faworytki.

WTA Pekin: Magda Linette kontra Marie Bouzkova w drugiej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Linette. Pierwsza rotacja przebiegła po myśli serwujących. Kłopoty pojawiły się w trakcie trzeciego rozdania. Magda nie wykorzystała okazji na 2:1 i później doszło do odwrócenia losów gema. Bouzkova doczekała się break pointa. A przy nim posłała agresywny return i dopięła swego, przełamując Polkę. Po zmianie stron zobaczyliśmy szybką odpowiedź ze strony poznanianki. Po podwójnym błędzie serwisowym Marie zrobiło się 40-0 dla naszej reprezentantki. Już po pierwszej okazji doszło do powrotnego breaka.

Następne rozdania znów przebiegały po myśli serwujących tenisistek. Taki stan rzeczy utrzymał się aż do dziewiątego gema, kiedy to Bouzkova znów uzyskała przewagę przełamania. Przy wyniku 5:4 Czeszka mogła zamykać premierową partię. Marie doczekała się setbola, ale nie zdołała go wykorzystać. Po wyjściu z opresji Linette poszła za ciosem i wróciła do gry, wyrównując na 5:5. Wydawało się, że 33-latka jest na dobrej drodze, by zagwarantować sobie co najmniej tie-breaka. Prowadziła 40-15 w jedenastym gemie. Mimo to dopuściła rywalkę do break pointów i dzięki temu Bouzkova dostała drugą szansę na zamykanie partii. I tym razem ją wykorzystała, kończąc premierową odsłonę po trzecim setbolu - wynikiem 7:5.

Linette zanotowała pozytywną reakcję na starcie drugiej części meczu, utrzymała swoje podanie. A później wróciła ze stanu 15-40 przy serwisie przeciwniczki i wypracowała nawet sobie dwie okazje na 2:0. Mimo to doszło do wyrównania. W następnych minutach Magda znów straciła przewagę przy własnym podaniu. Z 30-0 zrobiło się 30-40, a to oznaczało break pointa dla Bouzkovej. Czeszka nie musiała tak naprawdę nic robić, by uzyskać przełamanie. Poznanianka popełniła podwójny błąd serwisowy i dała reprezentantce naszych południowych sąsiadów pierwsze prowadzenie w drugiej odsłonie.

Po zmianie stron 33-latka próbowała natychmiast odpowiedzieć rywalce na nieprzychylny rozwój wydarzeń. Linette doprowadziła do stanu równowagi, ale ostatecznie nie wypracowała sobie ani jednego break pointa. Zacięta końcówka czwartego rozdania potoczyła się po myśli Marie. Czeszka potwierdziła przewagę przełamania i na tablicy wyników zrobiło się już 3:1 dla 27-latki. Problemy naszej reprezentantki spiętrzyły się jeszcze bardziej po wydarzeniach z piątego rozdania. Wówczas Magda, od rezultatu 40-15, nie zdobyła już ani jednego punktu i doszło do podwójnego przełamania na korzyść Bouzkovej.

W trakcie szóstego gema Marie objęła prowadzenie 30-15, ale od tamtego momentu świetną serię zawiązała poznanianka. Siedem punktów z rzędu pozwoliło Linette na złapanie kontaktu z przeciwniczką. Po zmianie stron Marie przerwała jednak pozytywną passę naszej reprezentantki. Czeszka utrzymała serwis do zera i wyszła na 5:3, zbliżając się na jednego gema do końca pojedynku. Po chwili Magda dorzuciła czwarte "oczko" na swoje konto w drugiej partii i przerzuciła presję zamykania meczu na stronę przeciwniczki. 33-latka próbowała wykorzystać pasywność w grze Bouzkovej. Młodsza tenisistka nie wypracowała sobie ani jednego meczbola. Pojawiały się break pointy dla Polki i po drugim z nich zrobiło się 5:5.

Podobnie jak w pierwszym secie, także i tym razem Linette nie poszła za ciosem po powrotnym przełamaniu w dziesiątym gemie. Podwójny błąd serwisowy, a następnie bardzo nieudany forhend sprawiły, że Marie dostała kolejną szansę na zamykanie pojedynku. Tym razem Magda nie nawiązała już walki. Ostatecznie Czeszka wygrała spotkanie 7:5, 7:5 po 2 godzinach i 5 minutach walki. W trzeciej rundzie WTA 1000 w Pekinie zagra ze zwyciężczynią meczu Weronika Kudiermietowa - Anna Bondar. Z kolei Polce pozostaje występ w deblu, u boku Clary Tauson.

