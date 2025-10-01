5:7 Andriejewej w Pekinie. Koniec meczu po 145 minutach. Wszystko na ścieżce Świątek

Mirra Andriejewa już na starcie rywalizacji w Pekinie zderzyła się ze ścianą. Zmagania w stolicy Chin Rosjanka rozpoczęła od rywalizacji deblowej, gdzie u boku Diane Sznajder zmierzyła się z parą Tereza Mihalikova - Olivia Nicholls. I niespodziewanie to słowacko-brytyjski duet okazał się być górą.

Lepiej 18-latce poszło w singlu, gdzie na starcie ograła 6:2, 6:2 Lin Zhu. Większych problemów nie sprawiła je również w 1/16 finału Jessica Bouzas Maneiro, którą też pokonała w dwóch setach.

Sonay Kartal postawiła się Andriejewej. Rosjanka gorsza w pierwszym secie

Pierwszą poważną przeszkodą okazała się dość niespodziewanie w środę notowana aż o 76 pozycji w rankingu WTA niżej Sonay Kartal. Ku zaskoczeniu kibiców to skazywana na porażkę Brytyjka była górą w pierwszym secie.

Rozwiń

Rywalizacja była od początku bardzo zacięta i toczyła się punkt za punkt. Żadna z tenisistek nie dała się przełamać. Aż do czasu kluczowego, 12. gema. Perfekcyjnie rozegrała go Kartal, która wykorzystała błędy i nerwy rywalki, przełamując ją bez utraty choćby punktu.

Carlos Alcaraz - Casper Ruud. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Drugiego seta 5. rakieta świata rozpoczęła dużo bardziej skupiona i zdeterminowana. Po raz pierwszy przełamała rywalkę, a po chwili dołożyła gema przy własnym podaniu. Pozwoliło jej to wyjść na prowadzenie, którego nie oddała już do końca seta. Zakończyła go pewnym wynikiem 6:2.

Wielka niespodzianka w Pekinie. Andriejewa poza turniejem

Dużo bardziej atletycznie zbudowana względem swojej młodszej przeciwniczki Sonay Kartal błyskawicznie podniosła się po dotkliwej porażce i wróciła na poziom, prezentowany w pierwszej partii. Dość powiedzieć, że nie dała się przełamać ani razu i przed początkiem dziesiątego gema prowadziła 5:4 a komentatorzy byli zgodni co do tego, że to jeden z jej najlepszych meczów w tym sezonie.

Przy stanie 5:5 Andriejewa stanęła przed szansą na break point, ale kapitalnym zagraniem wzdłuż linii bocznej wyratowała się Brytyjka. Ostatecznie to ona wygrała i zyskała sposobność wygrać mecz przy serwisie przeciwniczki.

Rozwiń

12. gem pełen był zwrotów akcji i szalonych wymian. Przy stanie 30:15 Andriejewa popełniła podwójny błąd serwisowy. Kolejny punkt padł jednak jej łupem, ale za chwilę zrobiło się 40:40. I o ile pierwszą piłkę meczową dla rywalki Rosjanka obroniła, o tyle drugiej już nie.

Po trwającym aż 145 minut spotkaniu to Sonay Kartal triumfowała 7:5, 2:6, 7:5 i po raz pierwszy w karierze awansowała do ćwierćfinału turnieju rangi WTA 1000. Wynik jest istotny z perspektywy Igi Świątek - Andriejewa była na jej "ścieżce". Kartal zagra w ćwierćfinale z Lindą Noskovą, a Polka w przypadku kolejnych awansów może zagrać w półfinale ze zwyciężczynią tego pojedynku.

Mirra Andriejewa Greg BAKER AFP

Sonay Kartal - AFP

Mirra Andriejewa CHOLEWINSKI MARCIN Newspix.pl