5:5 0-30 Sabalenki w Madrycie. 95 minut walki. Półfinalistka z Rzymu odpada

Początek tegorocznego sezonu na mączce w wykonaniu Aryny Sabalenki wygląda inaczej niż w poprzednich latach. Tenisistka z Mińska opuściła zmagania rangi WTA 500 w Stuttgarcie, gdzie czterokrotnie docierała do finału, ale nigdy nie zgarnęła końcowego tytułu. Liderka rankingu nie była w 100% gotowa do rywalizacji po wymagającym Sunshine Double. W związku z tym jej premierowy start na nawierzchni ziemnej przypadł na Madryt, gdzie triumfowała przed 12 miesiącami, pokonując w decydującym starciu Coco Gauff.

W pierwszej rundzie Sabalenka mogła oczywiście liczyć na wolny los. Dzięki temu turniejowa "1" wkroczyła do gry dopiero dzisiaj, od drugiej fazy. Tam czekało ją starcie z Peyton Stearns, ubiegłoroczną półfinalistką WTA 1000 w Rzymie. Tak się składa, że Białorusinka i Amerykanka spotkały się ze sobą w hiszpańskich rozgrywkach w sezonie 2025. Wówczas rywalizowały na etapie 1/8 finału. Aryna zwyciężyła w tamtym spotkaniu 6:2, 6:4. Teraz można się było zastanawiać, jak tenisistka z Mińska spisze się w swoim pierwszym meczu na mączce.

Aryna Sabalenka kontra Peyton Stearns w drugiej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Sabalenki. Na starcie było widać po Białorusince, że to jej pierwszy mecz w tym turnieju oraz na mączce w tym sezonie. Wyglądała na trochę "zardzewiałą" w swojej grze. Już w gemie otwarcia musiała bronić w sumie trzech break pointów. Wówczas wyszła z opresji, ale kolejne okazje dla Stearns nadeszły kilka minut później. Wtedy Aryna została przełamana do zera. Ten moment jakby podrażnił nieco liderkę rankingu WTA. Po zmianie stron doprowadziła do wyrównania, mimo że Peyton miała piłkę na 3:1.

W trakcie piątego rozdania tenisistka z Mińska zapewniła sobie pierwsze w tym meczu prowadzenie. Próbowała pójść za ciosem i dorzucić czwarte "oczko" na swoje konto, ale Amerykanka wyszła ze stanu 15-40 i wyrównała na 3:3. W siódmym gemie Stearns posiadała nawet break pointa. Potem wywierała presję także w jedenastym. Od wyniku 5:5 0-30 z perspektywy Sabalenki zobaczyliśmy jednak lepsze wydanie Aryny. Do końca seta obrończyni tytułu przegrała tylko jeden punkt. Ostatecznie triumfowała w premierowej odsłonie 7:5.

Pierwszego break pointa w kolejnej części pojedynku zobaczyliśmy już w trakcie drugiego rozdania. Turniejowa "1" posiadała piłkę na 2:0, ale nie wykorzystała jej. Amerykanka, tak jak w premierowej partii, wywalczyła przełamanie w trzecim gemie. Chociaż po zmianie stron prowadziła 30-0, ostatecznie doszło do natychmiastowego zniwelowania straty przez Sabalenkę. Potem Aryna zgarnęła breaka podczas ósmego rozdania i przy stanie 5:3 serwowała po zwycięstwo w całym spotkaniu. Peyton miała jeszcze 15-40 na returnie, ale tenisistka z Mińska nie pozwoliła rywalce na powrót. Po 95 minutach gry liderka rankingu zwyciężyła 7:5, 6:3. W trzeciej rundzie zmierzy się z Jaqueline Cristian.

Główne zmagania w Madrycie potrwają do 3 maja.

Aryna Sabalenka Christopher Pike AFP

Peyton Stearns JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Jaqueline Cristian IRINA R HIPOLITO / Spain DPPI / DPPI via AFP AFP

