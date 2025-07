5:4 w meczu Polki i zwrot w samej końcówce. 154 minuty walki na korcie

Polska tenisistka znalazła się w poważnych opałach i potrzebowała przełamania, by odwrócić losy seta. Udało jej się dopiąć swego - Kawa wykorzystała błędy Czeszki i po chwili serwowała po zwycięstwo w secie. Wygrała 6:4, co oznaczało, że o awansie przesądzi trzecia partia.

W trzecim secie gra początkowo toczyła się gem za gem. Do pierwszego przełamania doszło dopiero przy stanie 3:3, kiedy to gema serwisowego rywalki wygrała Kawa. Polka sama po chwili straciła podanie i znowu musiała mozolnie pracować na to, by wyjść na prowadzenie. Ta sztuka jej się udała - 32-latka wykorzystała problemy Siskovej przy własnym serwisie, doprowadziła do stanu 5:4 i serwowała po awans. Ponownie jednak zaczęła się mylić, popełniła m.in. podwójny błąd serwisowy i finalnie dała się przełamać.