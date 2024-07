5:4 dla rywalki i serwis po awans. Cudowny powrót Polki w ostatniej chwili na WTA

W związku z szybkim rozstaniem z Londynem, Kawa postanowiła przetransportować się do szwedzkiego Bastad, gdzie odbywa się w tym tygodniu rywalizacja rangi WTA 125 na kortach ziemnych. Pierwszą rywalką Katarzyny w kobiecym Challengerze miała być początkowo Elena-Gabriela Ruse, ale Rumunka była zmuszona do wycofania się z turnieju ze względu na niezły występ w grze podwójnej na Wimbledonie. Razem z Martą Kostiuk odpadły dopiero wczoraj na etapie 1/8 finału, ulegając mistrzyniom US Open 2023 - Gabrieli Dabrowski i Erin Routliffe.

Absencja Ruse okazała się niewątpliwie dobrą wiadomością dla Kawy. 26-latka plasuje się bowiem na 152. miejscu w rankingu WTA. Tymczasem w zamian za Rumunkę do głównej drabinki weszła Anastazia Soboliewa. Ukrainka znajduje się aktualnie na 230. lokacie, a więc o 44 pozycje niżej od naszej reprezentantki . Mimo to tenisistka naszych wschodnich sąsiadów sprawiła wczoraj sporo trudności zawodniczce urodzonej w Krynicy-Zdroju.

Emocje w końcówce meczu Katarzyny Kawy. Zwycięstwo Polki w starciu z Ukrainką

Soboliewa już na "dzień dobry" wywalczyła sobie przewagę przełamania, co później potwierdziła swoim podaniem i dzięki temu wyszła na prowadzenie 2:0. W czwartym gemie Katarzyna dostała dwie okazje na odrobienie strat , ale żadna z nich nie została wykorzystana. Chociaż potem zdobyła jeszcze drugiego gema, to później set uciekł reprezentantce Polski już na dobre. Ostatecznie Anastazja wygrała premierową partię 6:2.

Ukrainka miała break pointa także na starcie drugiego seta, ale tym razem Kawa nie dała się przełamać. To był ważny moment, gdyż po chwili to 31-latka dobrała się do podania przeciwniczki i po kilku minutach miała już prowadzenie 3:0, a potem nawet break pointa na cztery gemy przewagi. Soboliewa zdołała jednak wrócić do gry, odrobić stratę breaka. Katarzyna nie dopuściła ostatecznie do całkowitego zniwelowania przewagi. Od stanu 3:2 wygrała trzy kolejne gemy i zapisała seta na swoim koncie rezultatem 6:2.