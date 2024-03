5:3 nie wystarczyło. Dotkliwa porażka młodej Rosjanki w Indian Wells, gwiazda bez rewanżu

Podczas Australian Open 16-letnia Mirra Andriejewa po raz pierwszy w karierze pokonała tenisistkę z czołowej "10" rankingu WTA. Rosjanka w niesamowitym stylu wygrała z Ons Jabeur, oddając jej zaledwie dwa gemy . Podczas turnieju WTA 1000 w Indian Wells była okazja do ich ponownego starcia, bowiem po losowaniu drabinki okazało się, że znów mogą trafić na siebie w drugiej rundzie.

Serwowała po zwycięstwo w obu setach i przegrała. Nie będzie starcia Andriejewej z Jabeur

Andriejewa przełamała jako pierwsza, ale rywalka szybko odrobiła stratę i zrobiło się 2:2. Później obie pewnie utrzymywały swoje podania, aż do stanu 4:4. Wtedy Rosjanka ponownie wyszła na prowadzenie i serwowała po zwycięstwo w pierwszej partii. Nie wykorzystała jednak dogodnej okazji. Przegrała trzy gemy z rzędu i całego seta 5:7.

Druga partia układała się podobnie do tego, co działo się w premierowym secie. Andriejewa znowu miała przewagę, prowadziła nawet 3:1. Po chwili Amerykanka odrobiła jednak straty i wyrównała stan rywalizacji. Kolejne gemy znów należały do Rosjanki, która wyszła na 5:3, a kilka minut później miała cztery piłki setowe. Volynets wyszła jednak z opresji, a potem kontynuowała dobrą serię. W dziesiątym gemie odrobiła stratę przełamania, a potem dołożyła jeszcze dwa gemy na swoje konto i zwycięsko zakończyła spotkanie rezultatem 7:5, 7:5.