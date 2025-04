Dzisiaj Kamil stanął przed szansą na ustanowienie absolutnego rekordu kariery. A to dlatego, że jego przeciwnikiem był rozstawiony z "1" Tallon Griekspoor, będący obecnie na 37. pozycji. Holender błyszczał na początku marca podczas rozgrywek w Indian Wells. Pokonał tam m.in. wicelidera rankingu - Alexandra Zvereva. Zatrzymał się dopiero na ćwierćfinale, przegrywając z Holgerem Rune. To tenisista z Beneluksu przystępował do sobotniego pojedynku w roli faworyta, ale Majchrzak miał szczególną motywację. Raz, że walczył o swój pierwszy finał w głównym cyklu, a dwa - ew. zwycięstwo pozwoliłoby mu wrócić do TOP 100 rankingu. A to niemal oznaczałoby też gwarancję gry w głównej drabince Roland Garros. Z perspektywy naszego reprezentanta, stawka była zatem ogromna.

