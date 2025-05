5:3 i zwrot akcji w meczu Magdaleny Fręch z rosyjską finalistką. Triumf niżej notowanej

Rosjanka plasuje się obecnie o 40 lokat niżej w kobiecym zestawieniu od Fręch, ale dotychczas miała sporo pozytywnych wspomnień ze spotkań rozgrywanych z Magdaleną. Bilans H2H wynosił 4-2 na korzyść Anny. Za Polką mógł jednak przemawiać fakt, że nasza tenisistka triumfowała w ich ostatniej bezpośredniej batalii, podczas drugiej rundy tegorocznego Australian Open. Wówczas obserwowaliśmy dość szalone spotkanie, wygrane przez Fręch 0:6, 6:0, 6:2 . Z kolei Blinkowa to finalistka zmagań w Strasburgu sprzed dwóch lat. Wtedy był to turniej rangi WTA 250. W decydującym starciu uległa Elinie Switolinie, która sięgnęła wówczas po swój pierwszy tytuł po przerwie macierzyńskiej. Zapowiadało się ciekawe wyzwanie dla naszej reprezentantki.

WTA Strasburg: Mecz Magdalena Fręch - Anna Blinkowa wyłonił rywalkę dla Emmy Navarro

Fręch rozpoczęła spotkanie doskonale. Dobrze serwowała, kontrolowała wymiany. Widzieliśmy nawet uderzenia kończące posyłane przez naszą reprezentantkę. Doszło do tego, że Magdalena wygrała na starcie aż... dziewięć akcji z rzędu. Od trzeciego gema sytuacja na korcie zaczęła ulegać zmianie. Blinkowa powoli dochodziła do głosu, ale mimo to Polka jako pierwsza miała w sumie aż dwie okazje na 3:0. Nie wykorzystała jednak żadnej z nich i "wpuściła" rywalkę do meczu.