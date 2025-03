5:3 dla Gauff i zwrot akcji. Wrócił koszmar Amerykanki, 21 podwójnych błędów serwisowych

To był mecz, który przypomniał najgorszą wersję Coco Gauff. 21 podwójnych błędów serwisowych, łącznie 74 niewymuszonych pomyłek. Amerykanka prowadziła już 4:0 i 5:3 w trzecim secie, a mimo to doszło do tie-breaka w starciu z Moyuką Uchijimą. Mistrzyni WTA Finals 2024 przetrwała jednak momenty kryzysowe, w końcówce pomogła też Japonka. Ostatecznie 20-latka przerwała serię trzech porażek z rzędu i zakończyła mecz zwycięstwem 6:4, 3:6, 7:6(4). W trzeciej rundzie w Indian Wells zagra z Marią Sakkari.