5:2 w trzecim secie meczu Rybakiny, ale co się stało potem. Szalone starcie z rodaczką

Zmagania rangi WTA 1000 w Madrycie również rozpoczęły się znakomicie dla mistrzyni Wimbledonu sprzed dwóch lat. Bez straty seta dotarła do ćwierćfinału imprezy, pokonując kolejno Lucię Bronzetti, Mayar Sherif i Sarę Bejlek. W walce o półfinał czekała na nią tenisistka, z którą jeszcze nigdy nie wygrała . Julia Putincewa dwukrotnie triumfowała w bezpośrednich starciach ze swoją rodaczką, jednak ich ostatni pojedynek odbył się w 2021 roku. Teraz obie zawodniczki znajdują się w zupełnie innych miejscach, przez co Rybakina była zdecydowaną faworytką meczu.

Putincewa sprawiła mnóstwo kłopotów Rybakinie. Zaskakujący przebieg ćwierćfinału

Już w pierwszych dwóch gemach obie miały swoje okazje na przełamanie. Jelena wypracowała trzy szanse, by prowadzić 2:0, ale starsza z reprezentantek Kazachstanu wyszła z opresji. W piątym gemie doszło do kluczowego przełamania na korzyść Putincewej. Zrobiło się 3:2 dla Julii, a na twarzy triumfatorki WTA 500 w Stuttgarcie widać było ogromne zniecierpliwienie. Do końca seta Rybakina nie zdoła już znaleźć sposobu, by dobrać się do podania rywalki i w konsekwencji pierwszy set trafił na konto Putincewej rezultatem 6:4.