5:2, meczbol dla Gauff i zwrot akcji. Niebywała pogoń Fernandez w Pekinie

Mateusz Stańczyk

Aktualizacja

Zakończył się pierwszy niedzielny pojedynek pań na korcie centralnym w Pekinie. Doszło w nim do atrakcyjnego spotkania. Na głównym obiekcie w stolicy Chin zaprezentowała się m.in. Coco Gauff. Rozstawiona z "2" Amerykanka zmierzyła się z Leylah Fernandez. Panie stoczyły ze sobą emocjonującą batalię. Gauff miała meczbola już przy 5:2 w trzecim secie, ale wtedy reprezentantka Kanady odrobiła stratę. Wszystko rozstrzygnęło się dopiero w samej końcówce.

Coco Gauff rywalizowała z Leylah Fernandez o awans do czwartej rundy WTA 1000 w Pekinie
WANG ZHAO AFP

Turniej WTA 1000 w Pekinie jest dla Coco Gauff pierwszym występem od US Open. Od zmagań w stolicy Chin rozpoczął się niezwykle istotny period dla Amerykanki, w którym ma do obrony mnóstwo punktów. Tysiąc z nich właśnie w tej lokalizacji, bowiem reprezentantka Stanów Zjednoczonych wygrała azjatyckie zmagania 12 miesięcy temu. W piątek zainaugurowała swój tegoroczny start od meczu z Kamillą Rachimową. Przez długi czas panie toczyły zaciętą walkę. W drugiej fazie spotkania turniejowa "2" uciekła jednak Rosjance z wynikiem, ostatecznie triumfując 6:4, 6:0.

    W batalii o najlepszą "16" poprzeczka dla Gauff miała powędrować jeszcze wyżej. A to dlatego, że trafiła na rozstawioną z "25" Leylah Fernandez. Reprezentantka Kanady pokonała na otwarcie Marię Sakkari 6:2, 6:0. Dzięki temu czekała nas batalia mistrzyni US Open 2023 z finalistką nowojorskiego Szlema sprzed czterech lat.

      WTA Pekin: Coco Gauff kontra Leylah Fernandez w trzeciej rundzie

      Mecz rozpoczął się od serwisu Fernandez. Na początku obie tenisistki pilnowały swoich podań. Sytuacja uległa zmianie w piątym gemie, kiedy to Gauff wypracowała sobie aż trzy break pointy z rzędu. Po drugim z nich Amerykanka uzyskała pierwsze przełamanie. Po zmianie stron udało jej się potwierdzić przewagę, chociaż dopiero po rywalizacji na przewagi. W następnych minutach Coco straciła kontrolę nad wydarzeniami. W trakcie ósmego rozdania prowadziła 40-15, a mimo to dała sobie odebrać serwis i zrobiło się 4:4. Kluczowe dwa gemy trafiły jednak na konto obrończyni tytułu. Najpierw nastąpił break do zera dla turniejowej "2", a po chwili obroniła piłkę na 5:5 i zakończyła seta rezultatem 6:4.

      Druga część pojedynku rozpoczęła się od wzajemnych przełamań. Później Leylah obroniła w sumie trzy break pointy w piątym gemie i dzięki temu wciąż mogła rozdawać karty w tym fragmencie meczu, gdyż serwowała jako pierwsza. Przy stanie 5:4 dla Fernandez, Gauff znalazła się pod presją - musiała utrzymać podanie, by pozostać w grze o zwycięstwo w partii. Reprezentantka Kanady wróciła ze stanu 15-30 i wywalczyła przełamanie, które dało jej triumf w drugiej odsłonie 6:4. Dzięki temu otrzymaliśmy decydującego seta.

        Na starcie ostatniej części batalii otrzymaliśmy festiwal przełamań. Jako pierwsza utrzymała serwis Gauff - w szóstym gemie. Później Amerykanka uzyskała jeszcze jednego breaka i dzięki temu przy stanie 5:2 podawała po awans do czwartej rundy. Reprezentantka USA doczekała się meczbola w ósmym gemie, ale nie wykorzystała go. Fernandez, która nie miała już nic do stracenia, zaczęła grać odważniej i zainaugurowała pogoń za przeciwniczką. W trakcie dziesiątego rozdania Leylah wróciła z 15-30 i po świetnej akcji wyrównała na 5:5. Gra o zwycięstwo zaczęła się od nowa.

        Kluczowe gemy, tak jak w pierwszym secie, powędrowały jednak na konto Coco. Obrończyni tytułu przełamała w jedenastym gemie po trzecim break poincie. Wówczas Kanadyjka popełniła kosztowny błąd, który pozwolił Amerykance na kolejne serwowanie po awans. Tym razem Gauff dopięła już swego. Ostatecznie turniejowa "2" wygrała spotkanie 6:4, 4:6, 7:5 i zameldowała się w czwartej rundzie WTA 1000 w Pekinie, gdzie zagra z Belindą Bencić lub Priscillą Hon.

        Pekin (K)
        1/16 finału
        28.09.2025
        07:00
        Zakończony
        Wszystko o meczu

        Gauff z łatwością awansuje po zwycięstwie nad Freche do czwartej rundy US OpenAP© 2025 Associated Press
        Zawodniczka w czerwonym stroju sportowym skoncentrowana na odbiciu piłki tenisowej rakietą podczas meczu na korcie.
        Coco GauffCHARLY TRIBALLEAU AFP
        Tenisistka z torbą sportową na ramieniu przechodzi obok trybun, ujęcie wykonane podczas rozgrywek na kortach, widoczne logo firmy sportowej na rakiecie, sportowa atmosfera oraz skupienie na twarzy zawodniczki.
        Leylah FernandezMinas PanagiotakisAFP
        Zawodniczka tenisa ziemnego w czerwonym topie i białej spódnicy z rakietą w lewej dłoni wykonuje gest wzruszenia ramionami, stojąc na korcie podczas meczu.
        Coco GauffCHARLY TRIBALLEAU AFP

