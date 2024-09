5:2 i nagła zmiana w meczu pogromczyni Świątek. Udany rewanż, Polka w centrum wydarzeń

Turniej WTA 1000 w Pekinie to pierwszy występ Jessiki Peguli od znakomitej przeprawy podczas US Open, gdzie po raz pierwszy w karierze dotarła do wielkoszlemowego finału w grze pojedynczej, pokonując po drodze Igę Świątek. Amerykanka rozpoczęła zmagania w Chinach od drugiej rundy, gdzie zmierzyła się z Diane Parry. Po pewnej wygranej w pierwszym secie miała trochę kłopotów w drugiej odsłonie, ale ostatecznie pokonała Francuzkę po tie-breaku .

Jessica Pegula w czwartej rundzie WTA 1000 w Pekinie. W końcu pokonała Weronikę Kudiermietową

Po przegranej partii Weronika zeszła do szatni, by spróbować się zresetować. Pozytywnego impetu starczyło jednak tylko na jednego gema. Po tym, jak utrzymała własne podanie, później nastąpiła korzystna seria dla finalistki US Open. Wyszła na prowadzenie 3:1 i przejęła kontrolę nad wydarzeniami. Rosjanka walczyła jeszcze o odrobienie strat, miała break pointa na 3:3. 30-latka nie pozwoliła już jednak rywalce na powrót do meczu. Ostatecznie Pegula wygrała spotkanie 6:7(9), 6:1, 6:2 i po raz pierwszy w karierze pokonała Kudiermietową. O ćwierćfinał WTA 1000 w Pekinie powalczy z Paulą Badosą, która pokonała dzisiaj Rebeccę Sramkovą.