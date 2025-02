Jelena Rybakina do turnieju WTA 500 w Abu Zabi przystąpiła jako obrończyni tytułu i najwyżej rozstawiona tenisistka. Reprezentantka Kazachstanu, o której ostatnio głośno było głównie ze względu na zawirowania w jej sztabie szkoleniowym, była zdecydowaną faworytką meczu drugiej rundy z Katie Volynets. Ta postawiła jej jednak twarde warunki i wygrała pierwszą partię 6:2. Później doszło jednak do przebudzenia mistrzyni Wimbledonu, która i tak miała problemy. W trzecim secie prowadziła już 5:2, ale na własne życzenie doprowadziła do nerwowej końcówki.