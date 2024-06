5:2 dla Rybakiny i nagły zryw rywalki. Tokijska pogromczyni Świątek za burtą

Turniej WTA 500 w Berlinie jest dla Rybakiny pierwszym występem na trawie w tym sezonie. Przy okazji stanowi też bezpośrednie przygotowanie do Wimbledonu. W pierwszej rundzie Jelena miała wolny los, a w drugiej trafiła na Weronikę Kudermietową. Tym samym doszło do starcia 25-latki z zawodniczką, która jako ostatnia znalazła sposób na pokonanie Igi Świątek w ubiegłym roku , podczas imprezy w Tokio.

Rybakina już po pierwszym meczu w Berlinie. Zacięte starcie z Rosjanką

Mecz o ćwierćfinał zmagań w stolicy Niemiec rozpoczął się doskonale dla Rybakiny. Najpierw utrzymała własne podanie, a po chwili dobrała się do serwisu przeciwniczki, mimo że ta prowadziła 40-0. Po chwili było już 3:0 dla czwartej aktualnie tenisistki rankingu WTA. W szóstym gemie Rybakina miała dwa break pointy, by prowadzić już 5:1 , ale nie wykorzystała ich.

Od stanu 5:2 dla Jeleny nastąpił zryw po stronie Kudermietowej. Odrobiła stratę przełamania i miała prowadzenie 30-15 w gemie, który mógł dać wyrównanie na 5:5 . Ostatnie trzy punkty należały już jednak do Kazaszki i w konsekwencji to mistrzyni Wimbledonu 2022 wygrała pierwszego seta 6:4.

Nieudana końcówka partii nie podłamała jednak Weroniki. Już na starcie drugiego seta wywalczyła breaka i wyszła na prowadzenie 2:0. Po słabym początku partii Rybakina zerwała się do odrabiania strat. Już w czwartym gemie miała dwie okazje, by doprowadzić do stanu 2:2, ale wyrównanie nastąpiło dopiero chwilę później.